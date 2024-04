Kakšne nasvete za zdrav duh v zdravem telesu deli Patricia Pangeršič?

Mogoče se kdo po teh prazničnih dneh, ko so bile mize dodobra obložene, počuti kot sodček, ki bi se lahko kam odkotalil. Polono Zojo Jambrek je na začetku sprehoda z osebno trenerko Patricio Pangeršič zato zanimalo, kaj lahko naredimo, ko pride obdobje, ko se malo spozabimo. "Najbolj pomembno stvar je, da se ne tehtamo," svetuje Patricia in dodaja, da je po takšnem prazničnem vikendu ključno to, da greš v naravo, na sprehod, popaziš pri prehrani in spiješ dovolj tekočine.

Kakšen pa je recept za stalno dobro telesno kondicijo? "Najprej se moramo pogovoriti sami s seboj. Pomembno je, da izhajamo iz želje, da se želimo boljše počutiti." Patricia tudi predlaga, da vsak najde aktivnost, ki mu je pisana na kožo in v njej tudi uživa."Ni potreba, da delaš počepe. Lahko greš na sprehod v naravo."

Dobra prijateljica dobrega počutja pa je poleg telesne aktivnosti seveda tudi uravnotežena prehrana. "Hrane ne želim deliti na zdravo in nezdravo. Hrana je hrana, pomembno je to, kako jo doziramo." Ob tem sicer opozarja, da je pri oblikovanju trebuha in tistih nezaželenih 'obročkih' ključna prav hrana.

Tako kot pri vsem, je tudi pri telesni aktivnosti in prehrani priporočljivo ravnovesje. Da ne gremo iz nič na sto, saj nas potem lahko hitro mine oziroma telo ne zmore več. Počasi, pa gotovo. "Z vadbo ne kaznujemo sami sebe. Vadimo zato, ker spoštujemo svoje telo. To, da si fit, ni noben bav-bav," še sporoča Patricia.