Kakšne novoletne zaobljube so si za leto 2024 zadali znani Slovenci?

"Bom rekel tako: da bi leta 2024 bolj zorel mentalno kot fizično. Da bom nekaj naredil na sebi, da bom ponosen nase," se je ob začetku novega leta zaobljubil igralec Jernej Kuntner . Z njim se strinja tudi Klemen Janežič . "Mogoče pri sebi spremeniti kakšno stvar, da boš bolj produktiven in in harmoničen v družbi. Vsi bi lahko pogledali na to, kaj lahko storimo za druge," je poudaril.

Pevka Alya si v novem letu želi več časa za družino. "Res jih pogrešam. Želim si tudi več časa zase. Zelo rada delam to, kar delam, da me potem to čisto prevzame," si je priznala. Za razliko od pevke pa se DJ Umek zaobljub sploh ne bo dal. "Zdi se mi brez veze. Ker če si daš zaobljubo, je potem ne spoštuješ, no vsaj jaz ne. Tak sem, in zato nisem delal planov, želim si delati to, kar delam, še naprej," je povedal v smehu.

Zmagovalec zadnje sezone šova Slovenija ima talent ima v novem letu nekaj želja. "Želim si, da se ne bi toliko sekiral preden bi stopil na oder. Ker se toliko dni prej obremenjujem s tem, da bom zbolel. Mislim, da bo to prišlo s časom, petjem in izkušnjami," je priznal Domen Kljun, ki ga je nedavno prav na finalnem nastopu ujela bolezen, a mu je vseeno uspelo prepričati Slovenijo. Tudi Challe Salle si želi več časa preživeti s svojo družino. "Da si poskusim bolje organizirati čas, ki ga namenim družini in čas, ki ga namenim za glasbo in ostalim obveznostim. Tudi, če sem doma, telefoni ves čas zvonijo in se oglašam, zato bom poskusil to omiliti," je poudaril in razkril, da so mu ljudje že svetovali, da naj si omisli služben telefon.