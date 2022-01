Kakšne novoletne zaobljube so si zadali estradniki?

A ste si rekli: letos pa res! In potem tista slastna taščina potica od praznikov še kar čaka v hladilniku. Stran pa ne bomo metali, a ne? Čeprav se nekateri iz novoletnih zaobljub sicer norčujejo, so za mnoge super motivacija za nove začetke, predvsem ko pride do škodljivih navad, ki se jih težko znebimo. So pa tudi takšni estradniki, ki so si za začetek leta zadali precej ambiciozne cilje.