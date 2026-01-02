Da bo odpuščala, bo prijazna, spala osem ur na dan, večkrat šla na kavo z ljudmi, ki jih pogreša, se zaljubila v nekoga normalnega, trenirala štirikrat na teden in prebrala vsaj tri knjige na mesec. To so novoletne zaobljube hrvaške dive Severine. Kakšne cilje pa so si ob vstopu v novo leto zadali naši zvezdniki? Preverite, kakšne so novoletne zaobljube znanih Slovencev in Slovenk.