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Domača scena

Kakšni 'fotri' so znani Slovenci?

Ljubljana, 08. 11. 2026 20.49 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik
Jaz sem najboljši fotr na svetu

Na svetu obstajajo univerzalne resnice. Recimo, vsak človek se rodi in nekoč umre. Ni pa univerzalnega odgovora na vprašanje, kdo je najboljši 'foter' na svetu. Lado Bizovičar trdi, da je to on, enako Niko Zagode, Javšnik, Brajnik in Sašo Stare. Aleksander Pozvek je na premieri predstave Jaz sem najboljši fotr na svetu znane Slovence povprašal, kakšni fotri so v resnici.

Pet odraslih moških, raznih oblik in dimenzij, se je odločilo razčistiti, kdo je najboljši fotr na svetu. V ta namen so pripravili predstavo in se odpravili na turnejo. Doma namreč za njihove argumente ni bilo dovolj zanimanja. Lado Bizovičar, Matjaž Javšnik, Miha Brajnik, Niko Zagode in Sašo Stare so na premieri v polnem Kulturnem domu Mengeš zatrdili, da vedo, kako vzgajati otroke. Ekipa, ki ji lahko brez skrbi zaupate večer. Ne pa tudi varstva otrok.

Občinstvo je z nasmehom spremljalo, kako se njihove vzgojne teorije sesuvajo v praksi, in jim namenilo toliko odobravanja, kot ga verjetno ne dobijo niti doma. Da je nastala uspešnica, ni presenečenje. Bizovičar in Javšnik sta pred dvajsetimi leti igrala v predstavi 5moških.com, ki si jo je v letu in pol ogledalo več kot 100.000 gledalcev. Z Brajnikom je Bizovičar sodeloval v legendarni oddaji As ti tud not padu?! in predstavi Ženske&moški.com, leta 2024 pa je s spektaklom Slovenska muska napolnil Stožice.

Ekipa predstave Jaz sem najboljši fotr na svetu.
Ekipa predstave Jaz sem najboljši fotr na svetu.
FOTO: Marko Delbello Ocepek

Javšnika Slovenija že več kot tri desetletja pozna z gledaliških odrov, iz kultnih filmov V leru in Zadnja večerja ter kot Izija iz serije TV Dober dan. Sašo Stare vodi Slovenija ima talent, Miha Brajnik je vrhunski improvizator, igralec in voditelj, Niko Zagode pa igralec, komik in zobozdravnik, ki velja za enega najbolj naravno duhovitih obrazov domače komedije. Vsak zase je mojster svojega komičnega žanra.

Javšnikov Super Ata ima družinsko ustavo, ki jo je seveda napisal sam. Brajnik ima avtoriteto, ker je sam tako rekel. Zagodetova otroka verjameta, da lahko njun fotr premaga Hulka. Bizovičar je prepričan, da ima pri vzgoji zadnjo besedo. Običajno je to "da, draga". Sašo Stare pa ima najlepše vzgojene otroke od vseh. Teoretične otroke. So odličnjaki, vrhunski športniki, nadarjeni glasbeniki in predvsem izjemno poceni.

Ekipa predstave Jaz sem najboljši fotr na svetu.
Ekipa predstave Jaz sem najboljši fotr na svetu.
FOTO: Marko Delbello Ocepek

Mame bodo v predstavi dobile potrditev svojih najhujših sumov, pari novo gradivo za pogovor na poti domov, vsi drugi pa nešteto razlogov, zakaj je družinsko življenje najboljša komedija – predvsem takrat, ko se dogaja nekomu drugemu. To ni pet stand-up nastopov, postavljenih drug za drugim, ampak prava gledališka komedija. Peterico je zbral Bizovičar, besedila pa so nastopajoči napisali sami v sodelovanju z režiserjem in prejemnikom Ježkove nagrade Juretom Karasom.

Karas je poskrbel, da so se vzgojne teorije sesule v pravem vrstnem redu, glavna producentka Anela Bizovičar pa, da je peterica ob dogovorjeni uri sploh prišla na isti oder. Scenografinja Greta Godnič je ustvarila kuliso, ki je še večja od egov zasedbe, in nanjo postavila orjaškega medveda. Skupaj z Markom Slakom je poskrbela tudi za oblikovanje svetlobe. Kostumografinja Metka Albreht je peterico oblekla v prepričljive superfotre, Sašo Dragaš pa je poskrbel, da je vsaj tehnična izvedba potekala brez improvizacije.

Nataša Pirc Musar na premieri predstave Jaz sem najboljši fotr na svetu.
Nataša Pirc Musar na premieri predstave Jaz sem najboljši fotr na svetu.
FOTO: Marko Delbello Ocepek

"Nisem si mislil, da bom še kdaj stal na odru s tako velikim številom tako duhovitih ljudi. Še posebej pa ne, da bom zelo resno govoril o najpomembnejši stvari, ki se mi je zgodila v življenju. In da bo ta najpomembnejša stvar toliko ljudem tako smešna," je povedal Lado. "Fotri smo prepričani, da smo mi tisti, ki vzgajamo otroke, pogosto pa se izkaže, da oni vzgajajo nas. Ta predstava je skupinska terapija, ki sporoča, da mora biti pri starševstvu humor obvezna oprema," je dodal Niko.

Med premiernimi gosti so bili tudi Aljoša Bagola, Peter Prevc, Luka Jezeršek, Bojan Cvjetićanin, Tomaž Mihelič in predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, ki se je najbolj prepoznala v izkušnjah fotrovanja Matjaža Javšnika: "Moj sin ima 25 let, zato mi je obdobje z razmetano sobo in vsem, kar sodi zraven, zelo dobro znano. Vsak od nastopajočih ima svoj humor in svoje domislice, skupaj pa delujejo kot odlično uigrana celota. Vsak je na odru pustil dušo in to se je čutilo. Mislim, da smo jim gledalci ves večer jedli iz rok. Toplo priporočam vsem."

Luka Jezeršek je po ogledu priznal: "Res, res je bilo smešno. Predstava ponuja ogromno smeha in zabave, ob njej pa se res odklopiš. Čestitke fantom in celotni ekipi, ki je vse skupaj sestavila. Vsakemu, ki razmišlja, ali bi si predstavo ogledal, sporočam: pojdite! Splača se." Tomaž Mihelič pa je večer povzel nekoliko bolj neposredno: "Ja, jaz grem otroke delat. To je res odlična popotnica za vse, ki želijo postati najboljši fotr na svetu."

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Lado Bizovičar Jaz sem najboljši foter na svetu premiera predstava

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