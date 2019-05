Kakšni ljubimci so igralci najraje na odru?

Razgrnitev repertoarja za sezono 2019/20 v SNG Drama Ljubljana je pospremil zdaj že tradicionalni koncert skupine D Drams – Jurij Zrnec, Bojan Emeršič, Matija Rozman in Jože Šalej . Ob njihovi spremljavi so zapeli tudi igralci ansambla ljubljanske Drame: Rok Vihar, Sabina Kogovšek, Polona Juh, Barbara Cerar, Gregor Baković, Klemen Janežič, Nina Ivanišin, Saša Tabaković, Polona Vetrih in Uroš Fürst .

Nova sezona prinaša šest uprizoritev velikega odra, med njimi veliko mednarodno koprodukcijo z igralci iz Slovenije, Črne gore, Italije in Albanije, in koprodukcijo, uprizorjeno na odru Gallusove dvorane Cankarjevega doma. Na odru Male drame bo v prihajajoči sezoni doživelo premiero šest uprizoritev.

''Zakaj Ljubezen? Ugotovitev, da je primarno človeško čustvo strah, ni nič novega. Strah je glavni motor za preživetje vrste. Hkrati pa je tudi najbolj plodno okolje za vsakršno manipulacijo. Tako je in je bilo od nekdaj. V času, ko globalizacija, predvsem tista finančna, dosega in presega vse napovedi, ko se začenja novo obdobje preseljevanj, ko se zaradi tehnološkega napredka in robotizacije pridružuje komaj rojenemu družbenemu razredu prekariat družbeni razred odvečni oziroma nepotrebni, se strah spreminja v sovraštvo, v odpor, v ksenofobijo, v rasizem in kar je še podobnih negativnih čustev. Zidamo zidove, postavljamo žice in občutek je, da svet ni bil še nikoli tako razkosan. Ljubezen, ki bi se na tehtnici edina lahko pomerila s sovraštvom, v današnjih časih očitno izgublja bitko.'' je ob razgrnitvi repertoarja povedal ravnatelj SNG Drama Ljubljana Igor Samobor, ki je poudaril, da njihova želja ni,da bi moralizirali, še manj da bi si domišljali, da lahko popravljajo svet, ki potuje v neustavljivem globalizacijskem tempu.