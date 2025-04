Kakšni navijači so znani Slovenci?

Za naše nogometne reprezentante so sinoči na tekmi s Slovaško navijali tudi številni znani obrazi - med strastnimi navijači je že vrsto let tudi Grega Skočir, pevec skupine Big Foot Mama. Roker je že vrsto let tudi podpornik nogometnega kluba Olimpija, sinoči pa klubske barve posameznih reprezentantov niso bile pomembne. Grega je sicer našo reprezentanco bodril tudi na številnih gostovanjih, v družbi prijateljev se je že večkrat odpravil na evropska in svetovna nogometna prvenstva. In v kakšni meri se na tekmah, kot je bila sinoči - roker prepusti strastem v vlogi navijača?