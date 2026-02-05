Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Kakšni navijači so znani Slovenci?

Kranjska Gora, 05. 02. 2026 20.41 pred 7 minutami 2 min branja 0

Avtor:
K.A. Anastasija Jović Alen Podlesnik
screenshot 202614 334111

Pred vrati je tradicionalno smučanje v sklopu pokala Vitranc, ko se za dva dni Kranjska Gora prelevi v svetovni oder smučarske elite. Še pred tem pa tradicija veleva, da bele strmine preizkusijo naši znani obrazi. Pridružili smo se jim v celodnevnem alpskem pobegu in seveda tekmovalnem delu estradniškega veleslaloma. Kako so smučali in kakšni navijači so?

Pokal Vitranc poteka v zaledju neokrnjene narave Alp že več kot šest desetletij in se za dva dni marca vsako leto prelevi v oder smučarske elite. A še pred tem bele strmine preizkusijo naši estradniki. Biti na štartu z Bojanom Križajem je tudi za naše znane obraze poseben občutek. "Ja, ko sem ga videla, sem si dala očala na oči in si govorila, da ga ni, da sem sama in sem se spustila dol," je povedala vplivnica Hajdi Sevčnikar."Je fajn. Moram priznati, da se počutim zelo profesionalno, saj je z nami v konkurenci tudi Bojan in mislim, da je to noro. Biti v taki eminentni družbi med vratci. Prav nervozno zdaj čakam rezultate," je v svojem šaljivem tonu dodal Til Čeh.

Rezultate prinese tudi strastno navijanje, ki je pri športu pomemben del. Kako glasni in strastni so naši estradniki? "Sem zelo, zelo skuliran. Moj adrenalinski občutek me je že zapustil, tako da zelo mirno spremljam tekme in se ne sekiram, če ne gre vse vedno po mojih željah," je povedal naš nekdanji smučarski as Bojan Križaj.

"Spomnim se časov, ko sem bil v srednji šoli in smo v peresnice skrivali telefone, da smo gledali, ali bo Tini Maze uspelo ali ne. Če to pomeni, da sem reskiral, da mi profesor vzame telefon, da sem lahko navijal, potem sem strasten navijač," je svoj navijaški duh opisal Čeh. "Zelo smo glasni in vedno nas je veliko," je povedala harmonikarka Tjaša Božič, nekdanja misica Asja Pivk pa je dodala, da včasih zapojejo tudi kakšno slovensko pesem. "Mislim, da tudi to naše športnike ponese do stopničk," je prepričana.

"Skandiranje, cela gostilna navija, lomijo se kozarci, če naši zmagajo, pa tudi če ne. Pa ne zaradi njih, ampak zato, ker so za naš poraz seveda krivi drugi, recimo pogoji in merilci časa," je bil iskren glasbenikDominik Bagola - Balladero, ki se je še pošalil, da merilce časa vedno lahko podkupiš.

Do 65. pokala v svetovnem alpskem smučanju in navijanja nas tako loči še mesec dni.

vip vitranc smučanje pokal kranjska gora zabava navijanje

Najbolj gledani hrvaški film že na premieri razprodal pet dvoran

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Imamo po bratih Prevc nov up v skokih – sin Tomija Megliča navdušuje
Vnuki niso vaši otroci: napake, ki jih babice in dedki prepogosto delajo
Vnuki niso vaši otroci: napake, ki jih babice in dedki prepogosto delajo
Predsednica Nataša Pirc Musar hudomušno čestitala sinu
Predsednica Nataša Pirc Musar hudomušno čestitala sinu
S kom se vaši otroci pogovarjajo na spletu? Tveganja, ki jih starši pogosto spregledajo
S kom se vaši otroci pogovarjajo na spletu? Tveganja, ki jih starši pogosto spregledajo
zadovoljna
Portal
Žalostna usoda igralcev, ki sta umrla z osmimi leti razmika
Pozabite na balerinke, to pomlad bomo nosile kar copate
Pozabite na balerinke, to pomlad bomo nosile kar copate
Lepa Slovenka pričakuje drugega otroka
Lepa Slovenka pričakuje drugega otroka
Življenje v hlevu bo največji izziv za Carmen Osovnikar
Življenje v hlevu bo največji izziv za Carmen Osovnikar
vizita
Portal
Prelomna starost pri moških, ko tveganje za srčni infarkt močno naraste
Zakaj stroge diete ne delujejo dolgoročno
Zakaj stroge diete ne delujejo dolgoročno
Majhne spremembe življenjskih navad lahko pomembno podaljšajo življenje
Majhne spremembe življenjskih navad lahko pomembno podaljšajo življenje
Ali je perfekcionizem destruktiven?
Ali je perfekcionizem destruktiven?
cekin
Portal
Goljufije s hrano rastejo – najbolj na udaru osnovna živila
Najboljše kariere za vsak horoskopski znak: kaj vam priporočajo astrologi?
Najboljše kariere za vsak horoskopski znak: kaj vam priporočajo astrologi?
Viralno sporočilo šefice: opozorilo zaradi treh minut sprožilo val ogorčenja
Viralno sporočilo šefice: opozorilo zaradi treh minut sprožilo val ogorčenja
Bitcoin prvič od ponovne izvolitve Trumpa pod 70.000 dolarji
Bitcoin prvič od ponovne izvolitve Trumpa pod 70.000 dolarji
moskisvet
Portal
Hrvatica prodajo poročne obleke spremenila v epsko komedijo
Kralj Karel delil močno in ganljivo sporočilo
Kralj Karel delil močno in ganljivo sporočilo
5 največjih napak, ki jih moški delajo v fitnesu
5 največjih napak, ki jih moški delajo v fitnesu
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
dominvrt
Portal
Julia Roberts in njena brezčasna kombinacija bele in lesa
Preprost trik, s katerim bo vaš hladilnik porabil manj energije
Preprost trik, s katerim bo vaš hladilnik porabil manj energije
Zato se mačke rade tepejo
Zato se mačke rade tepejo
Kako reciklirati jedilno olje?
Kako reciklirati jedilno olje?
okusno
Portal
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Mehke miške, polnjene s slastno kremo
Mehke miške, polnjene s slastno kremo
Popolna morska rižota
Popolna morska rižota
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527