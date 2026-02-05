Kakšni navijači so znani Slovenci?

Pokal Vitranc poteka v zaledju neokrnjene narave Alp že več kot šest desetletij in se za dva dni marca vsako leto prelevi v oder smučarske elite. A še pred tem bele strmine preizkusijo naši estradniki. Biti na štartu z Bojanom Križajem je tudi za naše znane obraze poseben občutek. "Ja, ko sem ga videla, sem si dala očala na oči in si govorila, da ga ni, da sem sama in sem se spustila dol," je povedala vplivnica Hajdi Sevčnikar . "Je fajn. Moram priznati, da se počutim zelo profesionalno, saj je z nami v konkurenci tudi Bojan in mislim, da je to noro. Biti v taki eminentni družbi med vratci. Prav nervozno zdaj čakam rezultate," je v svojem šaljivem tonu dodal Til Čeh .

Rezultate prinese tudi strastno navijanje, ki je pri športu pomemben del. Kako glasni in strastni so naši estradniki? "Sem zelo, zelo skuliran. Moj adrenalinski občutek me je že zapustil, tako da zelo mirno spremljam tekme in se ne sekiram, če ne gre vse vedno po mojih željah," je povedal naš nekdanji smučarski as Bojan Križaj.

"Spomnim se časov, ko sem bil v srednji šoli in smo v peresnice skrivali telefone, da smo gledali, ali bo Tini Maze uspelo ali ne. Če to pomeni, da sem reskiral, da mi profesor vzame telefon, da sem lahko navijal, potem sem strasten navijač," je svoj navijaški duh opisal Čeh. "Zelo smo glasni in vedno nas je veliko," je povedala harmonikarka Tjaša Božič, nekdanja misica Asja Pivk pa je dodala, da včasih zapojejo tudi kakšno slovensko pesem. "Mislim, da tudi to naše športnike ponese do stopničk," je prepričana.

"Skandiranje, cela gostilna navija, lomijo se kozarci, če naši zmagajo, pa tudi če ne. Pa ne zaradi njih, ampak zato, ker so za naš poraz seveda krivi drugi, recimo pogoji in merilci časa," je bil iskren glasbenikDominik Bagola - Balladero, ki se je še pošalil, da merilce časa vedno lahko podkupiš.

Do 65. pokala v svetovnem alpskem smučanju in navijanja nas tako loči še mesec dni.