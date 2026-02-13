Kakšno glasbo posluša Dončićeva Anamaria?

Zagotovo ste se kdaj vprašali, kakšno glasbo posluša Anamaria Goltes. Je tudi ona ljubiteljica balkanskih ritmov, tako kot njen dragi Luka Dončić, ali bolj stavi na umirjene balade? No, zdaj se je 28-letnica odločila, da svojim sledilcem razkrije svoj glasbeni izbor.
Mlada mamica dveh deklic si je nedavno v svojem avtomobilu med vožnjo privoščila sprostitev in pripravila pravi mali koncert. Posnela se je med prepevanjem pesmi, med katerimi je moč slišati vse od legendarnega Oliverja Dragojevića, superzvezdnice Severine, poskočnih Fehtarjev, navihane Saše Lendero, slavnega Justina Bieberja, zapeljive Shakire do številnih drugih balkanskih in svetovnih glasbenikov. "Ko me vprašajo, kakšno glasbo poslušam? Je kar komplicirano," je svoj glasbeni izbor komentirala manekenka.
Izbranka našega košarkarskega asa, s katerim sta starša dveletne Gabriele in nekaj mesecev stare Olivie, je sicer znana po tem, da ne deli pogosto podrobnosti iz svojega zasebnega življenja. Zadnje čase pa očitno nekoliko razvaja svoje oboževalce, saj je pred dnevi objavila fotografijo v kopalkah in s tem pokazala, da je samo slabe tri mesece po porodu druge hčerke v vrhunski formi.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.