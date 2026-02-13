Naslovnica
Domača scena

Kakšno glasbo posluša Dončićeva Anamaria?

Ljubljana, 13. 02. 2026 20.14

Avtor:
K.A.
anamaria goltes

Anamaria Goltes redko ponudi vpogled v svoje zasebno življenje, a mlada mamica se je zdaj odločila, da bo svoje sledilce večkrat malo razvajala s tem, da razkrije kakšno skrivnost o sebi. Nedavno je tako objavila posnetek, na katerem prepeva v avtu in s tem razkrila, kakšno glasbo rada posluša. Kot se je pošalila, je njen glasbeni izbor precej kompliciran.

Zagotovo ste se kdaj vprašali, kakšno glasbo posluša Anamaria Goltes. Je tudi ona ljubiteljica balkanskih ritmov, tako kot njen dragi Luka Dončić, ali bolj stavi na umirjene balade? No, zdaj se je 28-letnica odločila, da svojim sledilcem razkrije svoj glasbeni izbor.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mlada mamica dveh deklic si je nedavno v svojem avtomobilu med vožnjo privoščila sprostitev in pripravila pravi mali koncert. Posnela se je med prepevanjem pesmi, med katerimi je moč slišati vse od legendarnega Oliverja Dragojevića, superzvezdnice Severine, poskočnih Fehtarjev, navihane Saše Lendero, slavnega Justina Bieberja, zapeljive Shakire do številnih drugih balkanskih in svetovnih glasbenikov. "Ko me vprašajo, kakšno glasbo poslušam? Je kar komplicirano," je svoj glasbeni izbor komentirala manekenka.

Preberi še Anamaria Goltes presenetila s fotografijo v kopalkah

Izbranka našega košarkarskega asa, s katerim sta starša dveletne Gabriele in nekaj mesecev stare Olivie, je sicer znana po tem, da ne deli pogosto podrobnosti iz svojega zasebnega življenja. Zadnje čase pa očitno nekoliko razvaja svoje oboževalce, saj je pred dnevi objavila fotografijo v kopalkah in s tem pokazala, da je samo slabe tri mesece po porodu druge hčerke v vrhunski formi.

anamaria goltes glasba zabava avto zasebno življenje

