Kam bi znani Slovenci odpeljali goste iz tujine?

Kdaj ste se ob obiskih iz tujine nazadnje spoprijeli z izzivom – kam v našem glavnem mestu zvečer peljati goste? "Definitivno ob Ljubljanici in sem zelo vesela, da je Knafljev prehod spet oživel," je povedala vplivnica Anja Jenko. "Zagotovo je treba iti na Ljubljanski grad, na splošno je tudi meni Ljubljana všeč in bi jo s ponosom pokazal prijateljem iz tujine," je povedal alpski smučar Žan Kranjec. "V Ljubljani je veliko bolj finih restavracij, če pa želiš pristno slovensko, pa je to pravi kraj, ker imajo pohanega piščanca, tenstan krompir, idrijske žlikrofe, čufte, take prave slovenske jedi," je povedal glasbenik Miki Vlahovič.

Že res, da prestolnica ponuja tudi vrhunsko mednarodno kulinariko, toda tujce pogosto navduši prav tradicionalno in domače. "Če pridejo kakšni tujci, potem je fajn, da jim res kakšno tako slovensko, tradicionalno restavracijo predstavimo, kakor je ta nova Ljubljančanka, drugače pa Figovec ali pa Slovenska hiša, kamor sem že večkrat peljala prijatelje iz tujine in jim je bilo všeč," je dejala Anja Jenko. "Najboljša stvar pri Ljubljančanki pa je to, da se res vrti samo, ampak striktno samo slovenska glasba," je dodal Miki Vlahovič.