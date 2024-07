Kam bi znani Slovenci odpeljali tuje goste?

"Najprej bi jih pozdravila v Prekmurju z bogatim narezkom, hrano, pijačo, s prekmursko gibanico in vsem kar spada zraven, ter jim razkazala celo Prekmurje," je dejala Nika Zorjan."Peljala bi ju k Štajercem v klet, da doživijo pristno vzdušje. Drugače pa ja Velika planina je odlična, vedno se rada vračava tja," sta povedala Tjaša in Uroš Steklasa. "Jaz bi jih peljal v sotesko Vintgar ali pa na Šmarno goro, saj lahko od tam vidiš celo Ljubljano," sta dejala člana skupine Sidharta. "Najprej jih popeljem v pristne slovenske fine restavracije. Ljubezen gre namreč skozi želodec in hrana je zelo pomembna za prvi vtis. Štruklji, pražen krompir, brez tega od mene ne bodo odšli nazaj domov," je rekel Tomaž Mihelič.

Na eni strani dobro poznani turistični kotički, na drugi strani pa se skriva še veliko skritih kotičkov." V bistvu moj najljubši kraj v Sloveniji je kraj, ki se mu reče Gora. To je v bistvu planota nad Vipavsko dolino. Tam sem preživel veliko otroških let, dni. Tam ni veliko turistov," je dejal Jan Peteh, član skupine Joker Out. "Naša Slovenija je tako lepa in ne moreš iti domov razočaran. Imamo gore in morje. Jaz bi jim pokazala vse," je zaključila Nika Zorjan.