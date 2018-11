Kam je pobegnila Nika Kljun?

Nika je s svojim dolgoletnim srčnim izbrancem, plesalcem Sonnyjem Frediejem Pedersenom , odpotovala na Maldive, kjer že uživa na rajskih plažah in se predaja sončnim žarkom.

Nika Kljun , ki je letos pustila pečat tudi na svetovnem prvenstvu v nogometu, kjer je sodelovala z enim in edinim Willom Smithom , je kljub napornemu urniku našla čas za počitnice. Že pred tedni je svoje sledilce na Instagramu prosila za pomoč, da ji pomagajo izbrati kakšno dobro počitniško destinacijo. In kot kaže, je upoštevala enega od predlogov.

''Oh, druščina, to je raj! Ni boljšega občutka kot vroča kopel pod modrim nebom. Se strinjate?'' in zraven objavila fotografijo, na kateri pozira ob banji.

Nika je morala zaradi številnih plesnih obveznosti in potovanj tako dopust preložiti na jesen. Na rajskih plažah Maldivov si bo ob čudovitih sončnih zahodih napolnila energijo za nadaljnje plesno ustvarjanje.