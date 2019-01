Kam pred zimo bežijo slovenski estradniki?

Mrzla zima ni za vsakogar in marsikdo rad v tem času pobegne nekam bolj na toplo. Med takimi so seveda tudi nekateri estradniki. Med njimi sta tudi dva naša voditelja Peter Poles in Lado Bizovičar, ki sta vsak na svoji strani sveta, Azija pa pričakuje Špelo Grošelj, ki tja potuje ta teden.