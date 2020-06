Kamenko Kesar izdal že tretjo knjigo

Z novo knjigo prihaja nov val smeha, ki bo popestril marsikateri sproščen poletni trenutek. Kamenko pravi, da če bi moški vedeli, kaj imajo ženske rade in kako imajo ženske rade, bi bilo moškim v življenju nedvomno lažje. Knjiga nudi več kot 200 strani zabavnih zgodb z vpogledom v avtorjeve prigode z ženskami, v katerih se bo zagotovo prepoznal marsikdo in se spomnil svojih ženitvenih začetkov. ''Zame ni lepšega priznanja kot to, da bralci radi berejo moje knjige in jih podpirajo z nakupom. Brez mojih zvestih in jasno tudi novih bralcev moje tretje knjige ne bi bilo, hvaležen sem vsakemu posebej,'' je povedal avtor knjige.