Kamenko Kesar o novi knjigi: Odraščanje se nikoli zares ne konča

Veter nad oblaki je duhovita in srčna zbirka kratkih zgodb o dveh svetovih: otroštvu in starševstvu. Oba sta polna topline, presenečenj, čudežev in nepričakovanih lekcij. "To je brez dvoma moja najbolj osebna knjiga doslej, saj bralce z njo skozi humor spustim v najgloblje kotičke svojega srca. In ne glede na to, ali gre za obujanje spominov na otroške vragolije ali iskanje ravnotežja v starševstvu, je iz zgodb jasno, da se odraščanje nikoli zares ne konča," je povedal avtor knjige Kamenko Kesar.

"Imam že štiri knjige o sebi in o ženi in da se ne bi ponavljal, sem vsaj pri peti preskočil to temo in sem šel na otroke, ki si neusahljiv vir zgodb, in na svoje starše, ker iščem očeta v sebi. Včasih se slišim in si rečem, da je to bil moj oče in ne jaz," nam je povedal Kesar.

"Starši pregovorno nimamo za burek, ampak jaz dostikrat rečem, da je pravzaprav zelo modro od nas staršev, da se pa znamo tudi učiti od naših otrok, ker imajo nove ideje in na drugačen način razmišljamo. Če jih spoštujemo v tej drugačnosti, pa se lahko od svojih otrok učimo," je povedala Melita Kuhar, strokovnjakinja za partnerske odnose in vzgojo otrok.

"Otroci tudi morajo dobiti malo neperfekcij od nas, zato ker potem razmišljajo o tem, si želijo to spremeniti izboljšati in konec koncev tudi psihoterapevti morajo od nečesa živeti," pa se je pošalila pisateljica in avtorjeva soproga Alenka Kesar.