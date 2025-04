Kamikazete navdušile s plesno-akrobatsko predstavo Lumina.

Ne le dekleta iz skupine Duo Kamikazete, ključen del produkcije predstave Lumina so bili tudi fantje v zaodrju, ki so skrbeli, da so akrobatke navduševale s triki v zraku. "Celo naše delo, cela naša naloga je, da poznamo vsak del predstave, vsak del točke in da točno vemo, kdaj punce dvigniti in jih spustiti," je povedal član ekipe. Poudaril je, da je čas pri tem ključen, saj pri dvigih in spustih ne smejo biti ne prehitri ne prepočasni. "Mi se trudimo, da smo strojnica vsega skupaj."

Dekleta so za enourno predstavo Lumina trdo delala vse od konca šova Slovenija ima talent, kjer so se uvrstile v veliki finale. Kljub pozitivni tremi pred nastopom so na oder zakorakale z enim ciljem - uživati med nastopom. Več o predstavi Lumina ob 19. uri v oddaji 24UR.