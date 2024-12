'Kamor koli po svetu potuje, si Umek privošči brivca'

DJ Umek ne potrebuje posebne predstavitve, v novi poslovni zgodbi pa je moči združil z brivcem in edukatorjem Edisom Osmanovićem, Dolenjcem v Ljubljani, čigar ideje ne ostanejo zgolj to, temveč jih tudi pridno vedno znova uresničuje. Po brivskem maratonu, striženju po evropskih in ameriških ulicah, se je z enim najuspešnejših slovenskih glasbenikov lotil skupnega projekta in v središču prestolnice odprl skupno brivnico.

Skupne moči sta združila svetovno znani DJ Umek in edukator ter brivec Edis Osmanović. Pred dnevi je tako v središču Ljubljane vrata odprla nova brivnica, katere koncept je nekoliko drugačen, kar pa ne preseneča, saj se je ideja porodila enemu najbolj znanih brivcev v Sloveniji, podprl pa jo je glasbenik, ki je tudi sicer njegova zadovoljna stranka.

DJ Umek in brivec Edis Osmanović sta začela skupno poslovno zgodbo. FOTO: Arhiv organizatorja icon-expand

"Umek je moja redna stranka na stolu, dostikrat se preveč zagovoriva med striženjem in tako se je tudi ta ideja razkrila med striženjem," nam je povedal Edis, ki ni podjetniški novinec. To je že njegova šesta brivnica, po desetletju dela pa si je zamislil nekaj drugačnega. "Ni naročanja, noben brivec ni reden, ampak prihajajo iz drugih salonov, koliko časa je za počakati, lahko stranka vidi na internetu, če ji brivec ni všeč, to lahko označi in če ta dobi 20 odstotkov slabih ocen, je izločen iz dela v brivnici. Striženje traja 15 minut, če traja dlje, pa stranka dobi popust. Če traja več kot 25 minut, je zastonj. Ko stranka sede na stol, stisne gumb in ta odšteva čas. Če hoče bolj kakovostno frizuro, lahko stisne gumb za dodatnih pet minut. Poanta brivnice je, da je hitro, poceni in dobro, kar je čisto nasprotje od današnjih brivnic. Ni zastonj kave in viskija, tukaj si, da te postrižemo, ker lasje tako ali tako zrastejo," nam je razložil.

"Kje dobim ideje? Mislim, da imamo vsi ideje, ampak je problem, da jih večina samo pusti kot idejo, ideja pa ni nič vredna, če je ne izvedeš. Tudi ko sem predstavljal idejo brivcem, so mi govorili, da to ni možno. Ko mi pravijo, da ni možno, grem še rajši v realiziranje," je hudomušen uporniški Osmanović, ki je že večkrat dokazal, da povedano res drži. Tokrat v sodelovanju z Umekom "Kamor koli Umek potuje po svetu, si privošči brivca, tako da je 'sprobal' že res veliko brivcev po vsem svetu. Kdaj pride nazaj s kakšno slabo frizuro, ampak pravi, da gre po izkušnjo. Umek in Senka sta prepustila meni in Janji, da narediva, kakor midva misliva, da je najboljše, saj imamo izkušnje na tem področju, definitivno je pa veliko njiju v zgodbi. Kmalu boste videli, kakšne ideje je imel," nam je povedal o sodelovanju in obljubil, da bo javnost že kmalu tudi videla, kaj vse so si zamislili.

Odprtja nove brivnice, pod okriljem DJ Umeka in brivca Edisa Osmanovića, so se udeležili tudi znani obrazi. icon-picture-layer-2 1 / 7

Čeprav Edis raje kot elektronski glasbi prisluhne rapu, pa pravi, da je Umekov oboževalec bolj z osebnega vidika: "Elektronika mi zapaše samo ob poznih urah, v zatemnjenem prostoru s hudim ozvočenjem in hudimi lučmi ter maso ljudi, ki ima dobro energijo. Sem pa njegov oboževalec z vidika, koliko let se je obdržal na sceni, kakšen uspeh je dosegel v tujini, glede na to, da je Slovenec, da gre na letalo vsak vikend, tudi če ima strah pred letenjem, kako je prizemljen in kako odprta oseba je, ne glede na to, kako je uspešen. Spoznal sem veliko uspešnih ljudi in za večino mi je žal, da sem jih. Dostikrat občuduješ ljudi, dokler jih ne spoznaš, no, pri njem je ravno obratno. Umek je moja inspiracija, da se da biti uspešen v tujini, tudi če prihajaš iz majhne države."