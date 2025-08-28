Svetli način
Domača scena

Karim Merdjadi bo s slavnimi gosti pripravljal recepte proti sovraštvu

Ljubljana, 28. 08. 2025 17.33 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Anastasija Jović , Alen Podlesnik , E.M.
Komentarji
8

Naj peče hrana, ne jezik, je sporočilo družbeno odgovorne kampanje Pekočemeter, ki se v novi ediciji seli v kuhinjo. Sodnik šova MasterChef Slovenija Karim Merdjadi bo v družbi znanih obrazov pripravljal tako imenovane recepte proti sovraštvu – jedi, ki ponazarjajo, da raznolikost ljudi in kultur lahko združimo tako, kot se povezujejo okusi v loncu. Karimovi gostje bodo ob vrtenju po kuhinji razkrili tudi lastne zgodbe o tem, kako se soočajo s predsodki in žaljivimi komentarji. Kot prva je Karimova sous-chefinja postala Zala Djurić.

V okviru nove edicije nagrajene družbeno odgovorne kampanje Pekočemeter s sloganom Naj peče hrana, ne jezik, bo chef Karim Merdjadi skupaj z gosti, kot so Zala Djurić, Marko Verdev in Vita Starman, pripravljal recepte proti sovraštvu. Gre za jedi, ki služijo kot kulinarična metafora za sprejemanje različnosti in povezovanje ljudi. Ob tem bodo gostje delili svoje osebne izkušnje s predsodki in sovražnimi komentarji ter kako so se z njimi spopadali.

Karim Merdjadi bo s slavnimi gosti pripravljal recepte proti sovraštvu FOTO: 24UR

"Jaz imam zelo enostaven recept," je na vprašanje, kako se sam sooča z negativnimi besedami javnosti, odgovoril Karim. "Ne beri komentarjev in ti bo v življenju lahko. Ti ne bo težko. Zakaj bi zapravljal svoj čas za branje negativnih komentarjev in s tem vlival olje na ogenj in drugi bi se potem s tem ognjem polnili. Ne brati komentarjev in vam bo lažje."

S kakšnimi opazkami pa se največkrat srečuje igralka Zala Djurić? "Največkrat slišim, da sem Bosanka, ampak to ni žalitev, temveč dejstvo. Odvisno, kako si vzameš. (Komentarji, op. a.) gredo velikokrat na vizualno, da sem očiju podobna, ampak tudi to si ne vzamem za slabo," je v smehu dejala. "Sem polna ene ljubezni in se mi zdi, da gredo hitro stran takšne slabe, nizke vibracije."

Naslednji članek

Ljubezen po Sanjskem moškem: Nina Savnik se je poročila v Beogradu

KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Buča hokaido
28. 08. 2025 18.49
Ne razumem, zakaj ste nekateri tako zlobni. Imate tako bedna življenja?
ODGOVORI
0 0
Jebeni
28. 08. 2025 18.41
🤣😂🤣😂
ODGOVORI
0 0
wsharky
28. 08. 2025 18.15
+1
a ga Robi in Tina nista najela, da bi za poroko desetletja pripravil meni?
ODGOVORI
2 1
slim386
28. 08. 2025 18.13
-1
A bo veliki norik tudi vabljen? Da bo povedal kako so se mu smejali zaradi albanskih korenin?
ODGOVORI
1 2
Nace Štremljasti
28. 08. 2025 18.13
+0
ali zna peči tudi burek,ali pa šniclo
ODGOVORI
1 1
Anion6anion
28. 08. 2025 18.12
+0
Ta slaščičar je že krepko za časom
ODGOVORI
1 1
Nace Štremljasti
28. 08. 2025 18.12
+3
a je reko ata džuro da voziš kio kola,je dober ane
ODGOVORI
3 0
Ricola Swiss
28. 08. 2025 17.50
+6
Tako antipatična oseba, kot je ta Zala težko najdeš!
ODGOVORI
6 0
