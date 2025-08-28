Karim Merdjadi bo s slavnimi gosti pripravljal recepte proti sovraštvu

V okviru nove edicije nagrajene družbeno odgovorne kampanje Pekočemeter s sloganom Naj peče hrana, ne jezik, bo chef Karim Merdjadi skupaj z gosti, kot so Zala Djurić , Marko Verdev in Vita Starman , pripravljal recepte proti sovraštvu. Gre za jedi, ki služijo kot kulinarična metafora za sprejemanje različnosti in povezovanje ljudi. Ob tem bodo gostje delili svoje osebne izkušnje s predsodki in sovražnimi komentarji ter kako so se z njimi spopadali.

"Jaz imam zelo enostaven recept," je na vprašanje, kako se sam sooča z negativnimi besedami javnosti, odgovoril Karim. "Ne beri komentarjev in ti bo v življenju lahko. Ti ne bo težko. Zakaj bi zapravljal svoj čas za branje negativnih komentarjev in s tem vlival olje na ogenj in drugi bi se potem s tem ognjem polnili. Ne brati komentarjev in vam bo lažje."

S kakšnimi opazkami pa se največkrat srečuje igralka Zala Djurić? "Največkrat slišim, da sem Bosanka, ampak to ni žalitev, temveč dejstvo. Odvisno, kako si vzameš. (Komentarji, op. a.) gredo velikokrat na vizualno, da sem očiju podobna, ampak tudi to si ne vzamem za slabo," je v smehu dejala. "Sem polna ene ljubezni in se mi zdi, da gredo hitro stran takšne slabe, nizke vibracije."