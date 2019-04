Karim Merdjadi ob življenjski prelomnici uvaja veliko spremembo

Najprej čestitke ob srečanju z abrahamom, veliko zdravja, poslovnih uspehov in družinske sreče. Na Facebooku smo zasledili, da ste se ob tej svoji prelomnici odločili uvesti spremembo v svoje življenje, o kateri boste tudi redno poročali, a mi ne moremo čakati. Sklepamo, da gre za spremembo – izgube telesne teže, drži?

Hvala za čestitke in lepe želje. Računam na to, da bo izguba telesne teže le posledica spremembe, ki jo uvajam, seveda pa me je stanje in počutje mojega telesa opomnilo, da vsekakor moram na tem področju tudi kaj postoriti, v kolikor želim ostati v formi za vse vsakodnevne izzive. Kot nekdo, ki ga širša javnost pozna in opazi, menim, da lahko z ozaveščanjem naredim ogromno za izboljšanja zdravih navad. Verjamem, da mogoče kdo v tem ne vidi smisla, glede na to, da se ukvarjam s peko slaščic, ampak sam zagovarjam dejstvo, da sta povsod potrebna zdrava pamet in ravnovesje.

Načrt ste torej že začeli uresničevati in začetki so ponavadi najtežji. Kako težki so za vas?

Vsakdanji naporni urnik v našem ateljeju in snemanje oddaje MasterChef puščajo posledice tudi na počutju. Pravijo, da je bolje preprečiti, kot pa zdraviti. Zato sem se odločil za spremembo že sedaj, ko nekih pretiranih težav, vsaj vidnih, nimam. Kar se tiče začetkov, je padla odločitev. Ta je bila premišljena in verjamem, da je osnovana na dobrih temeljih in da motivacije ne manjka. S celotnim ‘projektom’ pričnem v prihodnjem tednu.