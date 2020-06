Karim Merdjadi z novim ateljejem: Želja je tlela že nekaj let

V centru Ljubljane se bohoti novi atelje družine Merdjadi . Karim je v družbi hčerke Nike in žene Helene prijateljem in medijem predstavil novo lokacijo ateljeja, kjer si lahko ljubitelju slaščic privoščijo Karimove stvaritve.

Sicer ima Karim atelje že v Kamniku, a je zdaj prišel čas za nekaj novega. Za novo lokacijo. In ta lokacija ni nikjer drugje kot v centru Ljubljane. "Ideja oziroma želja je že dolgo časa tlela. Že kakšne tri leta smo iskali primeren prostor. Lani decembra smo ga končno našli in smo začeli delati. Potem je sicer prišla korona, ampak smo dobro speljali. Kakšen mesec in pol smo zamujali, ampak je vse tako, kot mora biti," je povedal Karim za 24ur.com in dodal, da je izjemno ponosen, da je v tem v druži žene in hčerke.

"Helena je bila pri tem ateljeju zadolžena za določanje, kako bo butik izgledal. Zdaj, ko je zadeva odprta pa je zadolžena za prodajo. Midva s hčerko pa sva v proizvodnji slaščic," je še povedal Karim. Na vprašanje, na kaj je najbolj ponosen v svojem poslu pa je kot iz topa izstrelil: "Najbolj ponosen sem, da mi je uspelo skoraj do potankosti naresti makronse." Dekoracije, ki so za oko esteta ključne, pa je zadolžena hčerka Nika: "Vse dekoracije so plod njenega dela."

Sicer je Nika zelo kreativna in si je, kot je povedala, od nekdaj želela imeti lastno linijo slaščic. In željo je tudi uresničila. Na otvoritvi ateljeja je predstavila svojo linijo slaščic brez laktoze in brez pšenične moke. Nika pa je tudi tista, ki prevzema posel svojega očeta, ko ta snema MasterChef Slovenija. "Vso organizacijo in prozvodnjo ima v tem času ona čez," je ponosno povedal Karim in dodal, da je izjemno vesel, da hči stopa po njegovih stopinjah.