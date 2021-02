Karim Merdjadi: Naj vas letos namesto Kupidovih puščic zadenejo najboljši brownieji

Sodnik priljubljenega kuharskega šova MasterChef Slovenija in mojster slaščic na valentinovo ne obeležuje samo dneva zaljubljencev, temveč z ženo praznujeta tudi obletnico, ob kateri si zaželita časa v dvoje, ki ga bodo polepšali tudi trije favoriti iz Karimovega sladkega butika – makroni, torta Valentina in slastni brownieji.

Karim Merdjadi ima v času valentinovega v svoji proizvodnji sladic ter v butiku, ki se nahaja v središču Ljubljane, veliko dela. Kot mojster slaščic je mnenja, da so sladke pregrehe najpomembnejši del slavnostne valentinove večerje v dvoje. Ker so letos zaradi pandemije razmere nekoliko drugačne in je praznično obedovanje v restavracijah onemogočeno, je v času pred dnevom zaljubljencev pospešeno pripravljal izjemne slaščice, ki so božale brbončice v času pred oziroma jih šele bodo na sam valentinov dan.

icon-expand Karim Merdjadi, njegova žena Helena in hčerka Nika. FOTO: Miro Majcen

Karim, ki sebe označi za"bolj čokoladnega tipa človeka", medtem ko ima njegova žena raje okuse manga in pasijonke, ob koncu letošnje zime ter ob valentinovem prisega na tri sladice. Prvi so vsekakor njegovi legendarni makroni, ki jih opiše kot eno težjih sladic, saj lahko gre po njegovem mnenju mnogo stvari narobe. Je pristaš okusa, ki ga sestavlja zanimiva kombinacija mlečne čokolade, sira z modro plesnijo in solnega cveta.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Druga sladica, ki bi jo v tem času želel izpostaviti, je tortica Valentina, tretji pa so vsekakor brownieji, ki so, za razliko od makronov, nekoliko lažji za pripravo."Brownieji pa so ena lažjih sladic, lahko rečem–če boš z nogo zmešal, ti mora ratat, je pa res, da so potrebne kakovostne sestavine, ta prava receptura in ta pravi 'tajming' peke–če so preveč pečeni, so suhi, če so premalo pečeni, pa so surovi. Te tri kombinacije moraš dati skupaj in imaš res take top brownieje."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Karimovi brownieji pa niso na voljo samo v njegovem sladkem butiku, ki je v središču Ljubljane odprl vrata lansko poletje, temveč tudi kupcem v trgovinah širom Slovenije:"Izredno smo veseli in ponosni, da smo skupaj z novim poslovnim partnerjem na police hladilnikov postavili skupni izdelek Brownies Gourmet. To je rezultat pričetka uspešnega sodelovanja."

Sedma sezona kuharskega šova MasterChef Slovenija bo na sporedu že to pomlad. Prihaja ena najbolj prijateljskih in kolegialnih sezon, kar smo jih videli do sedaj.

Slaščičarski mojster in žena sta s sladicami obkrožena praktično ves dan, zato je ob valentinovem nekaj pozornosti namenjene tudi malo drugačnim okusom: "Imaš brownie ter ga pomočiš v bučno olje in ga poješ, potem vidiš to fantazijo okusov!"

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Pravi, da bi svoje sladice, ki jih je v tem času ponudil zaljubljencem, z lahkoto opisal s tremi besedami: "Kakovostne, srčne in narejene z ljubeznijo," ter dodal, da kot sinonim za sestavine, ki najbolje opišejo ta praznik, vsekakor šteje vročo klasiko – jagode in čokolado. Ideje za praznične sladice najraje črpa iz sebe, vsekakor pa tudi pogleda, kaj ustvarjajo drugi umetniki po svetu. Na srečo pa ima pri kreiranju obilo pomoči: "Tukaj je sedaj tudi hčerka, ki je prevzela sektor tort. Vsa domišljija in ideje prihajajo od nje,"ponosno pohvaliNiko, ki je postala prava mojstrica.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Valentinovo je za Karima in soprogo Heleno prav poseben dan, ki ga z veseljem obeležuje:"Na valentinovo sva z ženo postala par. Praznujeva ga tako, da greva nekaj dobrega pojest in da se imava fajn." Ob tem poudarja, da je ključno, da ta dan preživi v dvoje z ženo in izklopljenim telefonom.

icon-expand Karim v svojem butiku v središču Ljubljane. FOTO: Miro Majcen

Merdjadi bo spomladi znova zasedel mesto enega od treh sodnikov, tako da ga čaka pestro obdobje. Po lanski sezoni, ko je gledanost podrla vse rekorde, bo v družbi dveh sodniških kolegov – Luke Jezerška in Bineta Volčiča – s svojimi občutljivimi brbončicami ocenjeval krožnike sedme sezone MasterChef Slovenija.