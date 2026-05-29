Karim se je pridružil ekipi Bahrain Victorious

Ljubljana, 29. 05. 2026 12.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
karim merdjadi

Karim Merdjadi je šel med kolesarje. In to dobesedno. Priljubljen slovenski kuharski mojster se je namreč pridružil ekipi Bahrain Victorious. Sam sicer ni vrtel pedal, je pa skrbel za prehrano kolesarjev omenjene ekipe, med katerimi je kar nekaj Slovencev, tudi Matej Mohorič. Sodnik našega šova MasterChef Slovenija je zanje pripravljal zdrave sladice.

Karim Merdjadi je novi član ekipe Bahrain Victorious. Slaščičarski mojster sam sicer ni sedel na kolo in se pridružil kolesarjem na cesti, temveč se je raje vrtel po kuhinji in ustvarjal sladice. Priljubljeni sodnik našega šova MasterChef Slovenija je skrbel za prehrano kolesarjev na slovitem Giru d'Italia, ki se zaključuje to nedeljo.

Da je slavni chef postal del ekipe, so iz kolesarske ekipe ponosno sporočili z objavo na družbenih omrežjih. Objavili so video, v katerem se Karim predstavi, pove nekaj o svojem delu in razloži preprost recept, ki ga je pripravljal za kolesarje. "Že dvanajst sezon sem sodnik v šovu MasterChef Slovenija, obenem pa imam tudi svojo slaščičarno," je povedal v videu in dodal, da je kuhati za kolesarje poseben izziv: "Poseben izziv je, ker ni nobene maščobe. Ne masla, ne smetane, ne oreščkov in ne olja. Nobene maščobe sploh." V nadaljevanju je razkril recept za čokoladno sladico iz brezglutenske moke.

Karim Merdjadi je že dolga leta sodnik našega šova MasterChef Slovenija.
Kot je še razkril v videu, so se z ekipo kolesarjev, v kateri je tudi kar nekaj Slovencev, med njimi tudi Matej Mohorič, med Girom vsak dan selili. "Za to moraš biti vedno pripravljen. Misliti moraš vnaprej in organizacija je zelo zelo pomembna," je še zaupal Karim, ki za Bahrain Victorious kuha samo na omenjenem touru. 

Vodstvo ekipe velja za najbolj slovensko ekipo na ravni svetovne serije in redno vključuje Slovenijo v svojo zgodbo. "V Bahrain Victorious ekipi stremimo k perfekcionizmu na prav vsakem koraku in prehrana je še kako pomemben del performanca naših kolesarjev. Že v preteklosti so za naše kolesarje kuhali Michelinovi kuharji, letos pa smo se odločili, da bo za sladice poskrbel znani velemojster sladic Karim. Večletni član žirije Masterchef Slovenija. Tako je z nami v Kitchen trucku na celotni dirki po Italiji Karim, ki skrbi da naši kolesarji dobijo vsak dan okusno, zdravo in izvrstno dekorirano sladico in verjamemo, da kanček energije doda na vsakodnevnih etapah prav košček v mozaiku performance elementov," so povedali v ekipi. Lani je za njih kuhal chef Tomaž Kavčič, veliko pa sodelujejo tudi s slovenskimi kolesarji, mehaniki, športnimi direktorji in strokovnjaki za medije.

