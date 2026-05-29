Karim se je pridružil ekipi Bahrain Victorious

Karim Merdjadi je novi član ekipe Bahrain Victorious. Slaščičarski mojster sam sicer ni sedel na kolo in se pridružil kolesarjem na cesti, temveč se je raje vrtel po kuhinji in ustvarjal sladice. Priljubljeni sodnik našega šova MasterChef Slovenija je skrbel za prehrano kolesarjev na slovitem Giru d'Italia, ki se zaključuje to nedeljo.

Da je slavni chef postal del ekipe, so iz kolesarske ekipe ponosno sporočili z objavo na družbenih omrežjih. Objavili so video, v katerem se Karim predstavi, pove nekaj o svojem delu in razloži preprost recept, ki ga je pripravljal za kolesarje. "Že dvanajst sezon sem sodnik v šovu MasterChef Slovenija, obenem pa imam tudi svojo slaščičarno," je povedal v videu in dodal, da je kuhati za kolesarje poseben izziv: "Poseben izziv je, ker ni nobene maščobe. Ne masla, ne smetane, ne oreščkov in ne olja. Nobene maščobe sploh." V nadaljevanju je razkril recept za čokoladno sladico iz brezglutenske moke.

Karim Merdjadi je že dolga leta sodnik našega šova MasterChef Slovenija. FOTO: POP TV

Kot je še razkril v videu, so se z ekipo kolesarjev, v kateri je tudi kar nekaj Slovencev, med njimi tudi Matej Mohorič, med Girom vsak dan selili. "Za to moraš biti vedno pripravljen. Misliti moraš vnaprej in organizacija je zelo zelo pomembna," je še zaupal Karim, ki za Bahrain Victorious kuha samo na omenjenem touru.