Ljubezen po šovu: Karla in Kajo v Zagrebu obiskal njen oče

Kaja Casar in Karlo Godec sta zaljubljena do ušes. Par, ki se je moral več kot sedem mesecev, potem ko se je zaljubil v oddaji Sanjski moški Hrvaške, skrivati, zdaj z javnostjo z veseljem deli utrinke svojega skupnega življenja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Ljubezensko zgodbo, ki se je odvila pred očmi javnosti, pa podpirata tudi njuni družini. Potem ko se je pred kratkim na družbenih omrežjih javila Kajina mama in zapisala, da je nanju ponosna, je zdaj fotografijo s svojo hčerko in kandidatom za bodočega zeta delil tudi njen oče. "Obisk hčerke v Zagrebu," je pripisal njihovi skupni fotografiji.