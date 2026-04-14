Ljubezen po šovu: Karla in Kajo v Zagrebu obiskal njen oče

Kaja Casar in Karlo Godec sta zaljubljena do ušes. Par, ki se je moral več kot sedem mesecev, potem ko se je zaljubil v oddaji Sanjski moški Hrvaške, skrivati, zdaj z javnostjo z veseljem deli utrinke svojega skupnega življenja.
Ljubezensko zgodbo, ki se je odvila pred očmi javnosti, pa podpirata tudi njuni družini. Potem ko se je pred kratkim na družbenih omrežjih javila Kajina mama in zapisala, da je nanju ponosna, je zdaj fotografijo s svojo hčerko in kandidatom za bodočega zeta delil tudi njen oče. "Obisk hčerke v Zagrebu," je pripisal njihovi skupni fotografiji.
Slovenka je Hrvatu namreč že med snemanjem na Kreti obljubila, da se bo preselila k njemu, in to obljubo tudi izpolnila. "Kar hitro sem se navadila na življenje v Zagrebu, čeprav ga za zdaj nisva zares mogla izživeti. Na začetku je bilo v redu, ker se še nisva dobro poznala, pa je bilo zanimivo: biti v stanovanju, igrati igrice, tudi monopoli sva igrala, dokler se nisva sprla," se je v našem POPKASTU pošalila Kaja.
