Karlo objavil fotografije s Kajo, oglasila se je tudi njena mama

Zdaj, ko končno lahko zadihata in s svetom delita svojo srečo, je 26-letnik lahko objavil tudi nekaj njunih skupnih fotografij. "218 dni skrivanja, podpiranja, ljubezni in boja za zmago naše ljubezni. Hvala vsem iz srca," je zapisal ob galeriji simpatičnih utrinkov njunega skupnega preživljanja prostega časa. Na fotografijah se objemata, smehljata drug drugemu, pozirata z njunim psičkom, delil je celo fotografijo, ki sta jo posnela, ko sta gostovala v našem POPkastu.

Ni pa le Karlo tisti, ki je komaj čakal, da svetu tudi uradno potrdi, da je Kaja tista prava, saj se je na družbenih omrežjih oglasila celo Kajina mama. Svoji starejši hčerki in njenemu novemu izbrancu je namenila spodbudne besede in delila njuno fotografijo, na kateri pozirata ob torti za Kajin 27. rojstni dan in z njunim psičkom.

"Ljubezen ni vedno popolna, a je iskrena in močna. Ponosna sem na Kajo in Karla, ki sta kljub pritiskom in težkim začetkom ostala zvesta svojim občutkom in drug drugemu. Zaljubila sta se takoj – to se je čutilo v vsakem pogledu, v načinu, kako sta se dotikala s pogledom. Takšni trenutki so resnični in jih kamere ne morejo ponarediti. Ljudje hitro sodijo, ne da bi poznali ozadje," je zapisala Ksenija Casar svoje občutke ob objavi in dodala, da ji je kot mami najbolj pomembno, da sta njeni hčerki Kaja in Lara srečni. "Pomenita mi vse na svetu. Če sta srečni, ima vse drugo pravo vrednost – ne glede na mnenja drugih. Kaja je prijazna, iskrena hčerka, moj ponos in tudi ljubeča starejša sestra. Karla sem spoznala in je super fant – želim, da si vedno iskren do nje, da jo ceniš, spoštuješ in podpiraš. Naj vama ljubezen še naprej daje moč in naj vaju vodi po poti, ki jo ustvarjata skupaj." je še zapisala na Facebooku.