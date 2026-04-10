Domača scena

Karlo objavil fotografije s Kajo, oglasila se je tudi njena mama

Ljubljana, 10. 04. 2026 17.26

K.A.
218 dni sta morala skrivati, da je njuna ljubezen preživela kamere in da sta iz šova Sanjski moški Hrvaške odšla zaljubljena. Karlo Godec in Kaja Casar se ne potrebujeta več skrivati, njuna ljubezen zdaj lahko zaživi zunaj zidov njunega stanovanja v Zagrebu. Da je njuna pravljica resnična, pa je potrdila tudi Kajina mama.

Vse od konca snemanja pa do včeraj, ko se je šov Sanjski moški Hrvaške nehal predvajati na POP TV, sta morala Karlo Godec in Kaja Casar skrivati svojo ljubezen. Da je simpatična Slovenka tista, ki je osvojila srce postavnega Hrvata, je namreč morala ostati skrivnost, čeprav sta se zaljubljenca skupaj preselila v stanovanje v Zagreb.

Zdaj, ko končno lahko zadihata in s svetom delita svojo srečo, je 26-letnik lahko objavil tudi nekaj njunih skupnih fotografij. "218 dni skrivanja, podpiranja, ljubezni in boja za zmago naše ljubezni. Hvala vsem iz srca," je zapisal ob galeriji simpatičnih utrinkov njunega skupnega preživljanja prostega časa. Na fotografijah se objemata, smehljata drug drugemu, pozirata z njunim psičkom, delil je celo fotografijo, ki sta jo posnela, ko sta gostovala v našem POPkastu.

Preberi še Še vedno skupaj: Kaja je brez napake, nikoli nisem bil srečnejši

Ni pa le Karlo tisti, ki je komaj čakal, da svetu tudi uradno potrdi, da je Kaja tista prava, saj se je na družbenih omrežjih oglasila celo Kajina mama. Svoji starejši hčerki in njenemu novemu izbrancu je namenila spodbudne besede in delila njuno fotografijo, na kateri pozirata ob torti za Kajin 27. rojstni dan in z njunim psičkom.

"Ljubezen ni vedno popolna, a je iskrena in močna. Ponosna sem na Kajo in Karla, ki sta kljub pritiskom in težkim začetkom ostala zvesta svojim občutkom in drug drugemu. Zaljubila sta se takoj – to se je čutilo v vsakem pogledu, v načinu, kako sta se dotikala s pogledom. Takšni trenutki so resnični in jih kamere ne morejo ponarediti. Ljudje hitro sodijo, ne da bi poznali ozadje," je zapisala Ksenija Casar svoje občutke ob objavi in dodala, da ji je kot mami najbolj pomembno, da sta njeni hčerki Kaja in Lara srečni. "Pomenita mi vse na svetu. Če sta srečni, ima vse drugo pravo vrednost – ne glede na mnenja drugih. Kaja je prijazna, iskrena hčerka, moj ponos in tudi ljubeča starejša sestra. Karla sem spoznala in je super fant – želim, da si vedno iskren do nje, da jo ceniš, spoštuješ in podpiraš. Naj vama ljubezen še naprej daje moč in naj vaju vodi po poti, ki jo ustvarjata skupaj." je še zapisala na Facebooku.

sanjski moški hrvaške karlo godec kaja casar kajina mama sreča ljubezen

