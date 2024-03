Katarina Benček pričakuje prvega otroka

"Pravijo, da na otroka nikoli ne moreš biti pripravljen in kljub najinim "zrelim" letom tudi midva še nisva. Ampak dojenček prihaja in midva se spuščava v to pustolovščino z veselimi in predvsem mešanimi občutki. Vse, kar si želiva, je, da bo zdrav, no, Marko si želi, da bi bil fantek. Wish us luck," sta pripisala ob fotografijah in na koncu pripisa v angleščini sledilce poprosila, naj jima zaželijo sreče.

Kmalu po objavi so paru med komentarji že čestitali mnogi sledilci, med njimi tudi znani Slovenci. Voditeljica Tara Zupančič je zapisala: "Oh Katarina kaaaj? To sta pa presenetla cel svet. Čestitam." Čestitale pa so jima tudi nekdanja žirantak šova Zvezde plešejo Nika Urbas, vplivnica Indira Ekić, modna vplivnica Tjaša Jerala Kokalj in Tina Gaber.

Par se je že pred letom odločil, da je čas za spremembo in si je za družbo omislil kužka, za katerega pa mnogi pravijo, da je prvi korak k temu, da pari preizkusijo svojo pripravljenost na povečanje družine.