Katarina Benček in Marko Pavlović se bosta razveselila hčerke

Vplivnica Katarina Benček in njen partner Marko Pavlović bosta postala starša. Par, ki je sodeloval tudi v naši oddaji Super par, je veselo novico sporočil na družbenem omrežju, kjer sta ob fotografijah s posnetkom ultrazvoka pripisala, da kljub svojim zrelim letom še nista pripravljena na dojenčka, a se z mešanimi občutki spuščata v to pustolovščino. Gostili smo ju tudi v Pop In, kjer sta spregovorila o tem, kako se pripravljata na novega družinskega člana.

"Gnezdiva ne, ker je v najini navadi, da je vse v zadnjem trenutku, tako da bo očitno tudi to," je povedala Katarina, ki bo še letos postala mamica. To je tudi zadnje gregorjevo, ki ga bo naš Super par preživel v dvoje. "Če sva iskrena, gregorjevega ne praznujeva, veva pa za gregorjevo in v bistvu midva imava vsak dan gregorjevo," pravi Marko, ki je razkril, da je novico, da bosta postala starša, izvedel na prav poseben način: "Dobil sem zelo lepo božično darilo. Kar se tiče otroka, sem bil že nekaj časa pripravljen na to, Katarina je bila tista, ki je malo kolebala." Katarina pa nadaljuje: "Zaustavljala sem situacijo. Zdelo se mi je, da je najlepše, če mu to povem za božič, sem pa sama vedela že en teden prej in sem držala v sebi."