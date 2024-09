Katarina Benček: Iskreno še nisem povsem dojela, da sem postala mamica

Z Markom sta se pred dnevi razveselila svojega prvega otroka. Je bil prvi trenutek, ko si zagledala malo dojenčico, takšen, kot si si predstavljala?

Katarina: Trenutek ni bil čisto tak, ker sem bila stoodstotno prepričana, da bom rodila naravno, vaginalno. Predstavljala sem si, kako bo Marko prerezal popkovino, kako jo bomo videli takoj, ko pride iz mene. Potem pa je glede na to, da sem imela carski rez, vse skupaj potekalo nekoliko drugače. Ne glede na to, da si v tej spinalni anasteziji, imaš dejansko pred sabo zastor in ne vidiš trenutka, ko potegnejo otroka ven. Marko ni mogel prerezati popkovine, čeprav je bil prisoten pri carskem rezu. A oba sva sedela tako, da nisva mogla videti trenutka, ko je dojenčica prišla na svet. Kljub temu so jo dali najprej meni na prsi za nekaj trenutkov, potem pa je Marko prevzel dalje.

Marko je že pred dnevi razkril, da si na koncu rodila s carskim rezom in da se obe dobro počutita. Kaj te je presenetilo morda v pozitivnem ali negativnem smislu?

Katarina: Pozitivno je bilo to, da smo se pravočasno odločili za carski rez. Zdi se mi, da je med mano, babico in zdravnico potekala zelo korektna komunikacija, da smo se odločili pravočasno in kasneje ne bi prišlo do kakšnih resnih komplikacij ali urgentnih potez. Negativno me je presenetila samo bolečina. Nekoč sem nekje zasledila, da ti prerežejo sedem plasti trebuha, kar se mi zdi ogromno. Nekako sem mislila, da je bolečina manjša, čeprav imam sama visok prag bolečine. Danes sem deveti dan po posegu in se počutim že veliko bolje. Kakor koli je bolečina negativna, se mi rana zelo hitro celi in gre vse na boljše. Obe se dobro počutiva. Tudi dojenčica je zelo glasna, mislim, da je to po mamici (smeh). Takoj je imela tudi zelo močni sesalni refleks, zato mislim, da se ona dobro počuti, sama pa sem tudi vsak dan bolje.

Marko je med porodom tudi zaspal, to si delila v zabavnem videu. Ti je bil drugače v pomoč?

Katarina: Če Marko kaj ni, potem sigurno ni jutranji človek. Zdi se mi, da so vsi neprespani podvigi zanj zelo stresni. Glede na to, da je cel porod potekal zelo mirno, na vse skupaj imam zelo pozitiven spomin, mislim, da se je tudi on lahko sprostil in zaspal. Prepričana sem, da če bi on videl, da sem sama slabo, se ne bi mogel sprostiti in ne bi zaspal. Mi je bilo pa to zelo smešno. Sama sem bila ves čas priklopljena, da so mi merili pritisk in srčni utrip dojenčice, Marko je pa zraven smrčal. Zato se mi je zdelo nujno, da ta trenutek posnamem.

Dobila sta hčerkico, imena pa še nista zaupala javnosti. Na Instagramu si objavila, da ste imeli razkritje imena. Kdaj lahko pričakujemo kakšen namig o imenu tudi mi? Kdo ga je izbral in ali sta imela kakšna pravila pri izbiri oz. specifične želje?

Katarina: Razkritje imena je bila šala, a so ga vsi zelo resno zagrabili. Midva ima en poseben razlog, zakaj ime skrivava, obenem pa upava, da ga bova lahko razkrila v mesecu ali dveh. Zato ime ohranjava zase, drugače bi ga zagotovo že razkrila do sedaj. Se mi zdi, da imamo že dovolj ameriških običajev, ampak glede na to, da je to pogosto vprašanje, saj mi ljudje ves čas pišejo, kako ji je ime, pa nekaterih osebno sploh ne poznam, se mi zdi bizarno, da jih to tako močno zanima. V kratkem bova razkrila ime, a ne bomo pokali balonov. Imela sva izbranih več imen, a na koncu sva se vedno vračala k temu in tako je ta ostal. Ne bom zaupala drugih imen, ker mogoče, ampak res samo mogoče pride še kakšen otrok v prihodnosti, če ne bova prestara (smeh).