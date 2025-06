Katarina Benček o zaroki: Malo sem zmrznila, Marko me je dvakrat vprašal

Slovenska vplivneža in tekmovalca našega resničnostnega šova Super par sta se zaročila na hrvaškem otoku Pagu. Katarino Benček je njen dolgoletni partner Marko Pavlović zaprosil med tem, ko so bili na 'beli zabavi' in med tem, ko so sadili sadike smilja. Katarina pa? Kot je povedala v intervjuju za 24ur.com, je ob Markovem vprašanju kar malo zmrznila in se zmedla, kar je Marka spodbudilo, da je vprašanje postavil še enkrat.

OGLAS

Marko se je odločil, da se spusti na eno koleno. Kaj ti je šlo skozi misli, ko se je vse skupaj dogajalo?

Najprej sem pomislila, da je šala, ker nisem slišala vprašanja. Bila sem v 'moodu' zdaj sadimo smilj in tega preskoka enostavno nisem dojela. Potem na enkrat zagledam prstan in vidim, da zdaj gre pa zares, ampak še vedno ne dojemam in si mislim, ali je to zdaj v sklopu tega eventa, so prosli za namišljeno zaroko ali kaj se dogaja, poleg vsega se je pa en dan prej zaročila moja najboljša prijateljica anja, s kateri sva že 35 let povezani (včasih se mi zdi, da se ta izraz kar malo tako povprek in počez uporablja, zato hočem poudariti kako velika novica je bila to zame). Kar malo sem zrmznila in se izgubila v vsem, zato je Marko še enkrat ponovil vprašnje, da sem lahko končno dahnila 'JA'! Skratka zelo intenzivno je bilo vse skupaj, da sem rabila še dva dni, da sem vse skupaj predelala, da se je to dejansko zgodilo.

Zaroka Katarine Benček in Marka Pavlovića FOTO: Matic Lipar icon-expand

Si pričakovala, da se bosta kdaj zaročila in poročila? Sta se o tem kdaj pogovarjala?

Pogovarjala sva že v smislu, kaj nama poroka pomeni in ali bi se poročila. Ampak iskreno sem mislila, da me ne bo nikoli zaročil, ker je Marko prevelik perfekcionist in zato vse, kar obstaja odlaša, ker sam sebi naredi tak pritisk, da ga na koncu vse mine. Sem pa mnenja, da je to vseeno moška naloga, da naredi ta korak in sem se nekako sprijaznila s tem, da bova pač na koruzi. Najbolj smešno je bilo, da smo noč pred odhodom na Pag, bila sva povabljena na 'white party' (zato smo vsi v belem), kjer bomo sadili smilj in uživali ob glasbi in sončnem zahodu - sedeli za mizo Marko in njegova mama ter debatirali o zaroki Anje in Matjaža in je imel Marko presenetljivo preveč vprašanj. Jaz sem še rekla, nekaj v duhu kaj toliko sprašuješ, kot da me boš ti kdaj zaročil, sej še svoj rojstni dan ne organiziraš, kaj šele zaroko (smeh) ... Res nisem zaznala, da se tu nekaj kuha. Kasneje ko sva se pogovarjala, je rekel, da je že razmišljal o zaroki na Pagu, ampak pod pogojem, če mu bo na eventu dobro vzdušje, lepa okolica itd Imel je že kar nekaj 'poskusov' med drugim je mislil, da me bo zaročil že v New Yorku, pa na otvoritvi hiše ... Vedel pa je, da si želim zaroko ob sončnem zahodu, ko sem lepo zrihtana in da to seveda nekdo ujame v fotografski objektiv.

Zaročila si se en dan za tem, ko se je zaročila tvoja najboljša prijateljica. Kaj ti to pomeni?

Vesela sem, da lahko ta dogodek skupaj debatirava in doživljava, saj sva bili obe podobno zmedeni, le da je bil meni zato šok še toliko večji, ker je bila pri njej zaroka en dan prej. Ko sva bili mlajši, so se nama pogosto dogajale enake situacije isti čas in očitno je bilo zdaj že tako namenjeno.

icon-expand FOTO: Matic Lipar

icon-expand FOTO: Matic Lipar

icon-expand FOTO: Matic Lipar

icon-expand FOTO: Matic Lipar

icon-expand FOTO: Matic Lipar

icon-expand FOTO: Matic Lipar

icon-expand FOTO: Matic Lipar

icon-expand FOTO: Matic Lipar

icon-expand FOTO: Matic Lipar

icon-expand FOTO: Matic Lipar

















Zaroka Katarine Benček in Marka Pavlovića icon-picture-layer-2 1 / 10

Meniš, da sta se Marko in Anjin zaročenec kaj dogovarjala?

Ne, nista se dogovarjala. Marko je zelo zaprta oseba, ko pride do njegovih čustev in vse sam pretehta stokrat. Matjaž tudi meni ni povedal, da bo Anjo zaročil, kar sem mogoče celo pričakovala, da me bo vprašal za mnenje glede prstana, ampak je točno vedel, kaj želi. Tako, da sta oba molčala o svojih namerah. Mogoče je Marka celo malo spodbudila zaroka Anje in Matjaža, sam je rekel "da je nehal čakati popoln trenutek, saj ta ne pride nikoli". Tako sva se praktično zaročila na njivi, z motiko na tleh. (smeh)

Od zaroke je minilo nekaj dni. Koliko sta se z Markom že pogovarjala o poroki?

Pogovarjala sva se o vsemu. Saj sem imela že tako 1000 vprašanj glede same zaroke. Tudi glede poroke sva že nekaj rekla, predvsem kaj nama je estetsko všeč in kakšne imava želje glede lokacije, vse ostalo bova že sproti uskladila. Najbolj me skrbi seznam povabljenih, če sem iskrena. Ne bi želela, da je predolg. Moja želja, še ne dolog nazaj, je bila poroka na otoku s pričama in je to to. Potem, ko mi je Anja organizirala baby shower na posesetvu Škerlj (kjer sta se tudi ona dva zdaj zaročila) sem spremenila mnenje, saj sem uživala in bila zadovoljna z vsem skupaj. Lokacija me je navdušila, celotna okrasitev prostora itd.

Kakšne želje imaš za poroko?

Joj strah me je mojih želja, ker imam rada 'lepo' in to je hitro tudi 'drago'. Zato bomo videli, kaj in kako.

Bosta eden tistih parov, ki se poroči zelo hitro ali bosta na poroko čakala nekaj let?