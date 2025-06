Katarina Benček sporočila veselo novico: Končno sva zaročena!

Vplivnica Katarina Benček in njen partner Marko Pavlović bosta kmalu postala mož in žena. Par, ki se je lani razveselil prvorojenke, je na družbenem omrežju sporočil, da sta se zaročila. Kot je ob fotografijah, na katerih je že pokazala zaročni prstan, zapisala Katarina, je bila zaroka čisto v njunem stilu – spontana in na glavo.

OGLAS

Katarina Benček in Marko Pavlović sta zaročena. Par, ki se je dokazal že v našem šovu Super par, je na družbenem omrežju sporočil, da bosta kmalu stopila pred oltar in si obljubila večno zvestobo. Kot je ob fotografijah, ki so nastale ob zaroki na otoku Pag, zapisala Katarina, se je ta zgodila spontano, čeprav je imel njen življenjski sopotnik prstan pripravljen že eno leto, čakal pa je le na pravi trenutek.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Saj ne vem, kje začeti. Povabljena sva bila na dogodek, kjer bomo zasadili smilj – rožo nesmrtnico. Sanjalo se mi ni, da se bo to spremenilo v zaroko – no, Marku pa tudi čisto zares ne. Marko je človek, ki težko planira in ga vodijo občutki... tako je imel prstan že eno leto in čakal na 'pravi trenutek', da gre na koleno. Od Dubaja do New Yorka (ja, prstan je potoval non-stop z nama in jaz ga nisem odkrila!) je na koncu pristal na moji roki – na Pagu. Spontano se je odločil, da zdaj je čas," je daljši zapis z opisom zaročnega dne začela Katarina.

"Ob samem vprašanju ga jaz sploh nisem slišala in sem mislila, da je v škatlici smilj, ki ga bova posadila. V vsej zmedi zagledam prstan in kar ne razumem – ali gre to zdaj zares ali delamo v duhu dogodka? Možgani so mi skoraj zakuhali. Na koncu, vsa zmedena, rečem 'JA' (z malo pomoči Aleša Štularja)," je nadaljevala in omenila podjetnika.