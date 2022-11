Katarina Benček v Katarju zaradi svetovnega prvenstva v nogometu

Vplivnica Katarina Benček se te dni mudi v Katarju. Svoje sledilce je na družbenem omrežju Instagram obvestila, da je sprejela nov karierni izziv, ki je popolnoma drugačen temu, česar je bila vajena do sedaj. Postala je del organizacijske ekipe, ki skrbi za zabavni del programa na svetovnem prvenstvu v nogometu Katar 2022.

Katarini Benček na Instagramu sledi skoraj 60 tisoč sledilcev. Na profilu prevladujejo vsebine s popotovanj, prav tako deli vsebine iz zasebnega življenja. Tako kot s partnerjem Markom Pavlovićem delita vtise s potovanj in njunega medsebojnega odnosa, pa si sedaj delita tudi nov karierni izziv. Oba sta se za mesec in pol preselila v Doho, kjer sodelujeta pri organizaciji svetovnega prvenstva. Njuno delo se navezuje na zabavo in animacijo vseh obiskovalcev v točno določenem delu prizorišča. Katarina pojasnjuje, da se ponudba za takšno delo ne zgodi kar tako. Njena prijateljica namreč že nekaj časa živi na bližnjem vzhodu in se ukvarja z organizacijo dogodkov. Začela je delati na omenjenem projektu, kjer pa je primanjkovalo ljudi s pravimi delovnimi izkušnjami, ki so sposobni voditi in se hitro obrniti pri dnevnih nalogah. Vedela je, da si Katarina in Marko lahko privoščita, da prideta za mesec in pol, saj njuno delo ni vezano na lokacijo in lahko delata prek spleta tudi iz Dohe in tako je, po posvetu z njima, njuna življenjepisa posredovala naprej: "Bilo je nepričakovano, vendar sva si rekla, zakaj pa ne, zanimiva priložnost."

Tako sta se znašla v državi, ki je tudi sicer še nista obiskala, pred novim izzivom. Ali sta sodelavca? Imava različni poziciji, oba v organizacijski ekipi, ki ima čez 'entertainment' oz. del za zabavo obiskovalcev. Vendar vsak od naju pokriva različno področje in se zgodi tudi, da se po ves dan ne vidiva. S čem točno pa se ukvarjaš ti, Katarina? Kako poteka tvoj dan? Trenutno moram biti ob 9h zjutraj v pisarni, delovnik je dolg 9ur in je kar naporno, vendar zabavno, saj imam čez del z arkadnimi igrami. Res da smo sedaj bolj v pisarni, ko se začne prvenstvo, pa bom ves čas na terenu. Naša lokacija je na obali, na plaži The Corniche, ki je dolga približno 6km. Da bom lahko imela pregled nad vsem se bom naokoli vozila s skirojem. Kje prebivata v času delovanja pri projektu? Kako poteka pot od hotela do pisarne? Večina zaposlenih, ki nismo iz Dohe, biva v enem hotelu. Do službe se z Markom voziva z Uberjem, bodo pa imeli kasneje organizirane prevoze, da bo vsem lažje. Prihaja še veliko dodatnih ljudi, ki bodo delali na projektu, tudi že nastopajoči. Eden mojih največjih pomislekov je promet v času prvenstva oz. kako bo vse potekalo. To je prvič v zgodovini, da se prvenstvo dogaja v enem mestu in ko bodo prišli skupaj vsi zaposleni, nastopajoči in vsi obiskovalci oz. navijači, se bojim, da bomo v prometu izgubljali ure in ure. Trenutno pot od hotela do pisarne traja 15 minut in malo več nazaj, pa smo kar blizu dogajanja.

Katarina, ti si se uspešno preizkusila že v več vlogah. Od pisateljice, do lastnice trgovine z oblačili, imela si skupino hostes, deluješ kot vplivnica, imaš svojo znamko nakita, sedaj pa v svoj življenjepis dodajaš delo, ki od tebe zahteva več urni dnevni delavnik, v pisarni. Kako to? Zakaj takšna odločitev? Ker sem človek, ki rad sprejema nove izzive. Se mi je zdela zanimiva priložnost biti blizu takega dogajanja, da vidiš na višjem nivoju, kako poteka organizacija nekega eventa. Ne glede na to, da od mene zahteva, da sem ob 9h v pisarni in tam preživim lep čas, tako ali tako pa gremo kmalu na teren in se mi je zdelo, da bo to dovolj dinamična služba za mene . Moram se dotakniti pereče teme. Nad samim prvenstvom visi temen oblak zaradi zaradi izkoriščanja delavcev in kršenja človekovih pravic. Ko je Robbie Williams objavil, da bo nastopil na enem od dogodkov, so oboževalci izrazili razočaranje nad njim, češ da podpira dogajanje v Katarju in njihova nasprotovanja LGBT+ skupnosti. Kako to občutita sama ali sploh, sta povedala v spodnjem videu.