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Domača scena

Katarina Čas abrahama praznovala v družbi zeber in dinozavrov

Brioni, 24. 09. 2026 08.54 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
K.A.
katarina čas

Katarina Čas je 23. septembra dopolnila 50 let. Novopečena abrahamovka si je rojstni dan očitno želela preživeti v družbi živali, saj je obiskala zebre, osličke, ovce in celo pozirala ob velikem umetnem dinozavru. Na Instagramu je delila nekaj rojstnodnevnih utrinkov, med fotografijami pa je tudi takšna, na kateri z napisom na majici sporoča, da je vstopila med abrahamovce.

Čeprav bi nekateri težko verjeli, je Katarina Čas vstopila v klub abrahamovcev. Priljubljena igralka je 23. septembra dopolnila 50 let, za praznovanje pa si je izbrala prav posebno družbo – živali.

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Slovenska zvezdnica, ki se je letos maja poročila, je na družbenih omrežjih objavila simpatične fotografije. Z njimi je razkrila, da so ji na njen poseben dan družbo delale zebre, oslički, ovčke in celo velik umeten dinozaver, poleg katerega je v zabavni pozi tudi pozirala. "Čudovit rojstni dan," je zapisala ob galeriji, ki razkriva, da si je privoščila sprehod med živalmi po otoku Brioni na Hrvaškem. 

Preberi še Katarina Čas delila utrinke z dopusta

Novopečena 50-letnica, ki svojega zasebnega življenja ne deli rada z javnostjo, a vsake toliko naredi izjemo in svoje oboževalce razveseli s fotografijami, je na eni od njih pozirala z zabavno majico. Z napisom je svetu tudi uradno sporočila, koliko let praznuje. "Zelo sem vesela, da sem danes 50," je imela na majici zapisano naša prepoznavna igralka, ki je v komentarjih seveda prejela števile rojstnodnevne čestitke.

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katarina čas 50 let rojstni dan

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devlon
24. 09. 2026 09.03
Čestitam, sošolka... Vse dobro ti zelim:)
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