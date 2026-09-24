Katarina Čas abrahama praznovala v družbi zeber in dinozavrov

Čeprav bi nekateri težko verjeli, je Katarina Čas vstopila v klub abrahamovcev. Priljubljena igralka je 23. septembra dopolnila 50 let, za praznovanje pa si je izbrala prav posebno družbo – živali.

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Slovenska zvezdnica, ki se je letos maja poročila, je na družbenih omrežjih objavila simpatične fotografije. Z njimi je razkrila, da so ji na njen poseben dan družbo delale zebre, oslički, ovčke in celo velik umeten dinozaver, poleg katerega je v zabavni pozi tudi pozirala. "Čudovit rojstni dan," je zapisala ob galeriji, ki razkriva, da si je privoščila sprehod med živalmi po otoku Brioni na Hrvaškem.