Katarina Čas abrahama praznovala v družbi zeber in dinozavrov

Čeprav bi nekateri težko verjeli, je Katarina Čas vstopila v klub abrahamovcev. Priljubljena igralka je 23. septembra dopolnila 50 let, za praznovanje pa si je izbrala prav posebno družbo – živali.
Slovenska zvezdnica, ki se je letos maja poročila, je na družbenih omrežjih objavila simpatične fotografije. Z njimi je razkrila, da so ji na njen poseben dan družbo delale zebre, oslički, ovčke in celo velik umeten dinozaver, poleg katerega je v zabavni pozi tudi pozirala. "Čudovit rojstni dan," je zapisala ob galeriji, ki razkriva, da si je privoščila sprehod med živalmi po otoku Brioni na Hrvaškem.
Novopečena 50-letnica, ki svojega zasebnega življenja ne deli rada z javnostjo, a vsake toliko naredi izjemo in svoje oboževalce razveseli s fotografijami, je na eni od njih pozirala z zabavno majico. Z napisom je svetu tudi uradno sporočila, koliko let praznuje. "Zelo sem vesela, da sem danes 50," je imela na majici zapisano naša prepoznavna igralka, ki je v komentarjih seveda prejela števile rojstnodnevne čestitke.
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