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Domača scena

Katarina Čas delila utrinke z dopusta

Italija, 12. 08. 2026 17.27 pred 10 urami 2 min branja 12

Avtor:
K.A.
katarina čas

Katarina Čas trenutno uživa na zasluženem dopustu. Slovenska igralka, ki je sicer znana po tem, da le redko objavlja trenutke iz svojega zasebnega življenja, je svoje oboževalce razveselila z nekaj foto spomini s počitnic. Kje točno se nastavlja sončnim žarkom, plava v kristalnem morju in kdo ji dela družbo, pa ni razkrila.

Čeprav Katarina Čas velja za eno najbolj zaposlenih igralk in se lahko pohvali tudi z zavidanja vredno kariero v tujini, si zna vzeti tudi trenutek zase. Lepe, vroče in sončne dni letošnjega poletja je tako izkoristila za oddih in uživanje v brezdelju.

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Slovenska igralka redko govori o svojem zasebnem življenju, prav tako zelo redko na družbenih omrežjih objavlja intimne trenutke. A tokrat je naredila izjemo in oboževalce razveselila z utrinki dopustovanja. "Čudoviti otok," je zapisala v španščini, s čimer je spomnila tudi na istoimensko svetovno uspešnico pevke Madonne iz leta 1986 La isla bonita.

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Z galerijo fotografij je sicer razkrila, kaj je na počitnicah počela, ne pa tudi kje in s kom je dopustovala. Kot je razvidno s fotografij, se je namakala v kristalno čistem morju, raziskovala mesto, kolesarila, uživala v osvežilnih koktajlih in romantičnih sončnih zahodih. V vročih dneh je odvrgla tudi vsa oblačila in se povsem brez ličil prepustila toplim sončnim žarkom.

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Nad objavo priljubljene zvezdnice, ki se je pred meseci poročila s svojim dragim Luco Ciutom v ženinovi rodni Italiji, so bili navdušeni tudi številni znani obrazi, ki so njene fotografije komentirali z najrazličnejšimi emojiji. Ali je prav njen mož avtor vseh počitniških utrinkov, pa ostaja zavito v tančico skrivnosti, kar je za Katarino že kar precej značilno.

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KOMENTARJI12

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grumf
12. 08. 2026 21.09
Cres.
Odgovori
+1
1 0
FlatyEric
12. 08. 2026 21.01
Ta punca je čarobna.
Odgovori
+1
1 0
osiveli_ritmični_gimnastik
12. 08. 2026 20.37
uau. mialim da je še njen ded vsako jutro vrgel prek...
Odgovori
+1
1 0
brabusednet
12. 08. 2026 19.11
To pa je novica,kot bi steroid padel v Ljubljano v vlado.
Odgovori
+3
5 2
flojdi
12. 08. 2026 18.57
?who
Odgovori
-4
2 6
asdfghjklč
12. 08. 2026 20.14
Prvo se boš moral od joške odlepiti, da boš vedel kdo je.
Odgovori
-1
3 4
osiveli_ritmični_gimnastik
12. 08. 2026 20.38
drkač, umiri se.
Odgovori
+0
1 1
Žmavc
12. 08. 2026 18.20
Lepa ženska, nimam kaj rečt. Čeprav, znotraj pa kača. Tako kot vsaka druga.
Odgovori
-4
3 7
thetech
12. 08. 2026 19.37
Večina nas nima težav z ženskami. Težave z njimi imate zafustrirani inceli.
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-2
3 5
osiveli_ritmični_gimnastik
12. 08. 2026 20.53
tisti drkači oz premdmestij se ne štejete zraun, saj vemo zakaj...
Odgovori
-3
0 3
QueenKong
12. 08. 2026 17.51
končno.leta in leta že čakamo to novico.
Odgovori
+5
7 2
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