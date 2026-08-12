Katarina Čas delila utrinke z dopusta

Čeprav Katarina Čas velja za eno najbolj zaposlenih igralk in se lahko pohvali tudi z zavidanja vredno kariero v tujini, si zna vzeti tudi trenutek zase. Lepe, vroče in sončne dni letošnjega poletja je tako izkoristila za oddih in uživanje v brezdelju.

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Slovenska igralka redko govori o svojem zasebnem življenju, prav tako zelo redko na družbenih omrežjih objavlja intimne trenutke. A tokrat je naredila izjemo in oboževalce razveselila z utrinki dopustovanja. "Čudoviti otok," je zapisala v španščini, s čimer je spomnila tudi na istoimensko svetovno uspešnico pevke Madonne iz leta 1986 La isla bonita.

Z galerijo fotografij je sicer razkrila, kaj je na počitnicah počela, ne pa tudi kje in s kom je dopustovala. Kot je razvidno s fotografij, se je namakala v kristalno čistem morju, raziskovala mesto, kolesarila, uživala v osvežilnih koktajlih in romantičnih sončnih zahodih. V vročih dneh je odvrgla tudi vsa oblačila in se povsem brez ličil prepustila toplim sončnim žarkom.