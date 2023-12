Katarina Čas: Mislim, da smo lahko ženske odlične za volanom

V ljubljanski Galeriji Emporium so na svoj račun prišli vsi ljubitelji mode in adrenalina, hitre vožnje in dobrih avtomobilov. "To ni samo za moške, mislim, da smo ženske odlične za volanom. Seveda nekatere, tako kot nekateri moški niso. Po mojem mnenju to ni odvisno od spola," je prepričana Katarina Čas, ki je priznala, da sama rada vozi, a da je zelo previdna in po avtocesti ne divja 200 na uro."Seveda smo dame absolutno za volan in to kot javno priznana in razglašena prvakinja v bočnem parkiranju lahko povem," se je strinjala tudi Ana Maria Mitić, ki je še dodala, da imajo ženske izjemno dobro razmišljanje dva koraka v naprej. "Da znamo biti ravno prav previdne in ravno prav drzne," je še dodala.