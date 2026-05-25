Domača scena

Katarina Čas objavila poročne fotografije: Dve kulturi, eno srce

Trst, 25. 05. 2026 16.47 pred 1 uro 1 min branja 18

Avtor:
E.K.
Katarina Čas se je poročila s svojim izbrancem Lucom Ciutom

Igralka Katarina Čas je na družbenih omrežjih z objavo fotografij potrdila poroko s tržaškim skladateljem Lucom Ciutom. Ganljivi ceremoniji, ki je potekala v slovenščini in italijanščini ter simbolično povezala dve kulturi v eno ljubezensko zgodbo, so prisostvovali njuni najbližji, sorodniki in prijatelji. Mladoporočencema so pod objavo poročnih fotografij čestitali številni znani Slovenci, med drugim tudi Tina Gaber Golob, Lili Žagar, Ula Furlan, Tomaž Mihelič in Lea Cok.

Katarina Čas, ki se je minuli konec tedna v Italiji poročila s svojim izbrancem Lucom Ciutom, je zdaj še uradno potrdila vstop v zakonski stan z objavo fotografij na družbenem omrežju. "Dve kulturi, eno srce. Dva jezika, ena zgodba. Bil je popoln dan," je pripisala galeriji utrinkov poročnega dne.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
V četrtek, 28. 5.,  na VOYO prihaja prvi del zadnje sezone serije Ja, Chef!

Igralka in skladatelj, ki prihaja iz Trsta, kjer se je poročno slavje tudi odvilo, sta se zaobljubila v ozkem krogu sorodnikov in prijateljev. Med svati sta bila tudi nekdanji smučar Jure Košir in igralec Jurij Zrnec, s katerim 49-letna Katarina navdušuje v priljubljeni televizijski komični seriji Ja, Chef!. Slednji naj bi nevesto namesto njenega pokojnega očeta celo pospremil do oltarja.

Poročne fotografije so navdušile sledilce mladoporočencev, ki so ju v komentarjih zasuli z lepimi željami in toplimi besedami. Ob pomembnem življenjskem mejniku so jima čestitali tudi mnogi znani Slovenci, med njimi tudi Tina Gaber, Ines Kopitar, Masayah, Lili Žagar, Ula Furlan, Tomaž Mihelič, Lea Cok.

KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
1236
25. 05. 2026 18.29
Nebo dolgo
Odgovori
+1
1 0
Thor78
25. 05. 2026 18.27
Katarin, bela obleka predstavlja nedolžnost, ti že kar nekaj časa..........
Odgovori
0 0
presnet
25. 05. 2026 18.23
Čestitke. Lepa nevesta.
Odgovori
0 0
..................
25. 05. 2026 18.15
tudi Ladotu je obljubila zvestobo...
Odgovori
+0
2 2
PoldeVeliki
25. 05. 2026 18.12
Katarina Čas in Jureij Zrnec vso srečo vama želim.
Odgovori
-2
0 2
Roadkill
25. 05. 2026 18.12
bo mela makarone za zajtrk
Odgovori
-3
0 3
Amor Fati
25. 05. 2026 18.06
Pisalo se je leto 2011...
Odgovori
+0
1 1
Slash
25. 05. 2026 18.04
Sedaj pa bebetkota 🥰
Odgovori
+0
1 1
Delavec_Slo
25. 05. 2026 18.01
Bomo lahko spali!
Odgovori
-2
1 3
WHITE BOY
25. 05. 2026 17.59
nevoščljivost v komentarjih verjetno takih k druga kot leva rukič pa desanka šakič še vidli niso hohoho
Odgovori
-1
3 4
kryptix
25. 05. 2026 17.53
A ni že blizu 50?
Odgovori
+3
4 1
Mambo
25. 05. 2026 17.43
"Obljubila večno zvestobo." Ta ga pa pihne.
Odgovori
+5
9 4
WHITE BOY
25. 05. 2026 17.58
oooo kdo je pa mel eno k mu jo je pol vasi natehnlo hahahaha....al pa nikol nobene..sam 2 variante so za take
Odgovori
+0
2 2
pingvinislo5
25. 05. 2026 17.41
ČB fotke...sem že mislu, da je nekdo umrl.
Odgovori
+3
7 4
1butnskala
25. 05. 2026 17.38
Ma to je neverjetna, še kar udarna novica
Odgovori
+2
4 2
JOKS klub
25. 05. 2026 17.31
Zgodaj se je, lahko bi še malo počakala.
Odgovori
+0
3 3
patogen
25. 05. 2026 17.26
slovenščini in italijanščini ter simbolično povezala dve kulturi v eno ljubezensko zgodbo - koliko malo imate pojma. Slovenska in Italijanska kultura je identična že vse od Valjhuna, sina Kajtimarja in njegovega boja...
Odgovori
+1
5 4
cool_B
25. 05. 2026 17.18
sponzorirana objava?
Odgovori
-2
5 7
Zakaj najstniški fantje potrebujejo več podpore, kot kažejo
