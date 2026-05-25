Katarina Čas objavila poročne fotografije: Dve kulturi, eno srce

Katarina Čas, ki se je minuli konec tedna v Italiji poročila s svojim izbrancem Lucom Ciutom, je zdaj še uradno potrdila vstop v zakonski stan z objavo fotografij na družbenem omrežju. "Dve kulturi, eno srce. Dva jezika, ena zgodba. Bil je popoln dan," je pripisala galeriji utrinkov poročnega dne.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Igralka in skladatelj, ki prihaja iz Trsta, kjer se je poročno slavje tudi odvilo, sta se zaobljubila v ozkem krogu sorodnikov in prijateljev. Med svati sta bila tudi nekdanji smučar Jure Košir in igralec Jurij Zrnec, s katerim 49-letna Katarina navdušuje v priljubljeni televizijski komični seriji Ja, Chef!. Slednji naj bi nevesto namesto njenega pokojnega očeta celo pospremil do oltarja.