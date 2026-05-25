Domača scena

Katarina Čas se je poročila

Trst, 25. 05. 2026 11.56 pred 28 minutami 1 min branja 27

Avtor:
K.A.
Katarina Čas stopila pred oltar

Čudovito sončno sobotno popoldne je bilo za Katarino Čas in njenega zaročenca Luco Ciutija prav posebno. Čeprav igralka novice ni uradno potrdila, sta se zaljubljenca po več letih zveze sprehodila do oltarja in si obljubila večno zvestobo. V uredništvo smo prejeli ekskluzivni fotografiji neveste v beli poročni obleki, ob boku katere stoji Jurij Zrnec, in fotografijo, na kateri stoji v objemu svojega moža.

Katarina Čas se je poročila. Čeprav igralka, ki svojo zasebnost rada ohranja zase, tega ni uradno potrdila, smo izvedeli, da je v soboto v Trstu obljubila večno zvestobo svojemu dragemu Luci Ciutu. Ceremonija je potekala v dveh jezikih, tako v maternem jeziku neveste, torej slovenščini, kot tudi v maternem jeziku ženina, torej italijanščini.

FOTO: Bralec

V naše uredništvo smo dobili tudi ekskluzivno fotografijo, ki jo je bralec posnel v Trstu, od koder prihaja Katarinin izbranec. Na fotografiji je tudi njen stanovski kolega, igralec Jurij Zrnec, s katerim med drugim nastopata v priljubljeni televizijski komični seriji Ja, Chef! Prav on naj bi jo po naših neuradnih informacijah, namesto njenega pokojnega očeta, popeljal pred oltar.

Katarina Čas in Luca Ciut sta postala mož in žena.
FOTO: Bralec

Kot smo še izvedeli, je bilo celotno dogajanje prežeto s čustvi, zabava po obredu pa je potekala ob morju in je bila prav tako polna čustev in ljubezni. Zaljubljenca sta usodni da dahnila v ozkem krogu sorodnikov in prijateljev, med katerimi je bil poleg Zrneca tudi Jure Košir.

KOMENTARJI27

Tufu
25. 05. 2026 12.24
Ooo bog pomagaj, kj boljšega bi si pa ja lahko našla
tornadotex
25. 05. 2026 12.24
Preveč umtenikov na kupu...ponavadi taka stvar med njimi ne drži prav dolgo...žal...
Papež
25. 05. 2026 12.23
Moj sosed Marco je pa nabavil avto s prevoženimi 500.000 kilometri, ima ogromno prtljage in mu povzroča same probleme
asdfghjklč
25. 05. 2026 12.23
Sem že mislil, da se je poročila z jurijem zrncem, saj mu je podoben.
ata_jez
25. 05. 2026 12.21
Drama. 😳
Petarda10
25. 05. 2026 12.21
hahahahah
Janševe drobtinice
25. 05. 2026 12.21
Lepo Čestitke, tudi moj sosed Mustafa se je poročil z Ermino pripeljal jo je iz BiH, zdaj bodo na socijalni dokler ona ne uredi papirjev. Pošljem slike pel jim je Halid Muslimović...
IQ200
25. 05. 2026 12.21
Besedo čas ima v priimku in se je kljub temu poročila v menopavzi? Čestitke. A zdaj pa otroci (posvojitev) ali kako? Narobe svet.
devlon
25. 05. 2026 12.20
kdor čaka, dočaka.
Jezna lepookica
25. 05. 2026 12.12
Čestitke.Malo prepozno....za otroka?
Misanthrope
25. 05. 2026 12.18
Katarina ima Čas.
obožeobože
25. 05. 2026 12.10
Čestitke.
wsharky
25. 05. 2026 12.09
kako lepo, tudi Štefi iz sosednje vasi se je to soboto poročila z mojim bratrancem Jožetom, vam pošljem slike
Tho mp son
25. 05. 2026 12.16
Si me pa nasmejal ...
Lev07
25. 05. 2026 12.20
Otročji si......
M1111
25. 05. 2026 12.08
Lepo, veliko zdravja in sreče obema.
kala 09
25. 05. 2026 12.07
Čestitke.
Aleksei Kaar
25. 05. 2026 12.06
Kje pa je bil Lado?
Masturbator
25. 05. 2026 12.05
Kdo je?
PredsednikSveta
25. 05. 2026 12.01
Zakaj tip zgleda kot Jurij Zrnec 😭
MEDKO
25. 05. 2026 12.03
ja res
Lark
25. 05. 2026 12.06
Ker ne bereš. "V uredništvo smo prejeli ekskluzivni fotografiji neveste v beli poročni obleki, ob boku katere stoji Jurij Zrnec" *Počasi sem že mnenja, da je boljše, da se volitve kar ukinejo zaradi takšnih...
PredsednikSveta
25. 05. 2026 12.08
Ampak še vedno ne vem zakaj se je poročila z Zrnecem???
M1111
25. 05. 2026 12.09
Jurij Zrnec je pospremil nevesto do oltarja, namesto njenega očeta.
PredsednikSveta
25. 05. 2026 12.18
Hvala za prijazen odgovor.
ata_jez
25. 05. 2026 12.21
Ahhh ... pospremil, kaj? Je hotla bejžat? 😳
Lev07
25. 05. 2026 12.22
Ne veš zato, ker si premetanka besede "tubast".......
