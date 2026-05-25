Katarina Čas se je poročila. Čeprav igralka, ki svojo zasebnost rada ohranja zase, tega ni uradno potrdila, smo izvedeli, da je v soboto v Trstu obljubila večno zvestobo svojemu dragemu Luci Ciutu. Ceremonija je potekala v dveh jezikih, tako v maternem jeziku neveste, torej slovenščini, kot tudi v maternem jeziku ženina, torej italijanščini.

Katarina Čas stopila pred oltar FOTO: Bralec

V naše uredništvo smo dobili tudi ekskluzivno fotografijo, ki jo je bralec posnel v Trstu, od koder prihaja Katarinin izbranec. Na fotografiji je tudi njen stanovski kolega, igralec Jurij Zrnec, s katerim med drugim nastopata v priljubljeni televizijski komični seriji Ja, Chef! Prav on naj bi jo po naših neuradnih informacijah, namesto njenega pokojnega očeta, popeljal pred oltar.

Katarina Čas in Luca Ciut sta postala mož in žena. FOTO: Bralec