Katarina Čas se je poročila. Čeprav igralka, ki svojo zasebnost rada ohranja zase, tega ni uradno potrdila, smo izvedeli, da je v soboto v Trstu obljubila večno zvestobo svojemu dragemu Luci Ciutu. Ceremonija je potekala v dveh jezikih, tako v maternem jeziku neveste, torej slovenščini, kot tudi v maternem jeziku ženina, torej italijanščini.
V naše uredništvo smo dobili tudi ekskluzivno fotografijo, ki jo je bralec posnel v Trstu, od koder prihaja Katarinin izbranec. Na fotografiji je tudi njen stanovski kolega, igralec Jurij Zrnec, s katerim med drugim nastopata v priljubljeni televizijski komični seriji Ja, Chef! Prav on naj bi jo po naših neuradnih informacijah, namesto njenega pokojnega očeta, popeljal pred oltar.
Kot smo še izvedeli, je bilo celotno dogajanje prežeto s čustvi, zabava po obredu pa je potekala ob morju in je bila prav tako polna čustev in ljubezni. Zaljubljenca sta usodni da dahnila v ozkem krogu sorodnikov in prijateljev, med katerimi je bil poleg Zrneca tudi Jure Košir.
