Katarina Čas tarča hekerjev: K sreči moje življenje ni odvisno od Instagrama

Igralka Katarina Čas , ki se lahko pohvali s številnimi mednarodnimi igralskimi izkušnjami, je bila znova tarča hekerjev na družbenih omrežjih. Podoben neprijeten dogodek se ji je sicer zgodil že leta 2018, ko so v njen Instagram profil prav tako vdrli nepridipravi, a tedaj je izgubila le nekaj fotografij, tokrat pa je poleg vseh fotografij izgubila tudi vse sledilce in ljudi, ki jim je sama sledila.

"Ja ... Vdrli so mi v Instagram. Tokrat so vse izbrisali, vključno z ljudmi, ki sem jim sledila in vse moje sledilce. Torej vse začenjam znova, z ničle," so njene prve besede, ki jih je zapisala na prvi fotografiji objavljeni na novem profilu.

Katarini pa ni edina domača zvezda, ki se ji je to že zgodilo, saj imata podobno zgodbo tudi Tim Gajser in Lara Komar. Igralka je za naš portal povedala, da so ji tako pred dvema mesecema kljub dvostopenjski zaščiti spet vdrli v Instagram, a tokrat so izbrisali vse njene dejavnosti. Postopek sicer še ni zaključen in slovenska igralka še vedno čaka na podrobnosti o neprijetnem dogodku. "K sreči moje privatno in poslovno življenje ni odvisno od Instagrama," je še dejala za 24ur.com.