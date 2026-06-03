Katarina Čas: Zanimivo, kako se scenarij pretvori v resničnost

Katarina Čas in Klemen Janežič sta v seriji Ja, chef! igrala Piko Golob in Luko Čeha. Tam sta se tudi poročila in imela otroka, v resničnem življenju pa sta zvezdnika le dobra prijatelja in sodelavca, ki se vedno razveselita srečanja in obujanja spominov na skupna snemanja.
A ena podobnost s serijo je v igralkinem primeru izrazito jasna – tudi v resničnem življenju je poročena z Luco Ciutom. "Res je, včasih je zanimivo, kako se stvari iz scenarija pretvorijo v resničnost," je ekskluzivno za nas potrdila Katarina.
Slovenska igralka, ki je usodni da dahnila 23. maja v Italiji, je na druženju ekipe Ja, chef! priznala, da ji je bilo enako ime olajševalna okoliščina. "Klemen Janežič je bil super Luka, tudi moj Luca je super in ko smo snemali, nisem imela težav. Na snemanju sem imela Luko, pa tudi doma je bil Luca, tako da ni bilo kakšnih čudnih okoliščin," je priznala in v smehu še dodala: "Nihče ni zameril, kamorkoli sem šla, je bil Luka."
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