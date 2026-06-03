Katarina Čas: Zanimivo, kako se scenarij pretvori v resničnost

Katarina Čas in Klemen Janežič sta v seriji Ja, chef! igrala Piko Golob in Luko Čeha. Tam sta se tudi poročila in imela otroka, v resničnem življenju pa sta zvezdnika le dobra prijatelja in sodelavca, ki se vedno razveselita srečanja in obujanja spominov na skupna snemanja.

Klemen Janežič in Katarina Čas sta v seriji igrala moža in ženo. FOTO: Luka Kotnik

A ena podobnost s serijo je v igralkinem primeru izrazito jasna – tudi v resničnem življenju je poročena z Luco Ciutom. "Res je, včasih je zanimivo, kako se stvari iz scenarija pretvorijo v resničnost," je ekskluzivno za nas potrdila Katarina.

Slovenska igralca sta bila vesela srečanja. FOTO: Luka Kotnik