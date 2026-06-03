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Domača scena

Katarina Čas: Zanimivo, kako se scenarij pretvori v resničnost

Ljubljana, 03. 06. 2026 09.48 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
Kaja Ahčin
katarina čas

V seriji Ja, chef! se je Katarina Čas poročila s Klemnom Janežičem, ki je igral lik z imenom Luka. In tudi v resničnem življenju je naša zvezdnica nedavno dahnila usodni da svojemu Luci. O zasebnosti sicer ne govori rada, a ekskluzivno za nas je na druženju ekipe Ja, chef! potrdila, da se je scenarij obrnil tudi v resnično življenje.

Zadnjo, 12. sezono, priljubljene serije Ja, chef! si že lahko ogledate na VOYO. Vsak četrtek bo na voljo nova epizoda. 

Katarina Čas in Klemen Janežič sta v seriji Ja, chef! igrala Piko Golob in Luko Čeha. Tam sta se tudi poročila in imela otroka, v resničnem življenju pa sta zvezdnika le dobra prijatelja in sodelavca, ki se vedno razveselita srečanja in obujanja spominov na skupna snemanja.

Klemen Janežič in Katarina Čas sta v seriji igrala moža in ženo.
Klemen Janežič in Katarina Čas sta v seriji igrala moža in ženo.
FOTO: Luka Kotnik

A ena podobnost s serijo je v igralkinem primeru izrazito jasna – tudi v resničnem življenju je poročena z Luco Ciutom. "Res je, včasih je zanimivo, kako se stvari iz scenarija pretvorijo v resničnost," je ekskluzivno za nas potrdila Katarina.

Slovenska igralca sta bila vesela srečanja.
Slovenska igralca sta bila vesela srečanja.
FOTO: Luka Kotnik

Slovenska igralka, ki je usodni da dahnila 23. maja v Italiji, je na druženju ekipe Ja, chef! priznala, da ji je bilo enako ime olajševalna okoliščina. "Klemen Janežič je bil super Luka, tudi moj Luca je super in ko smo snemali, nisem imela težav. Na snemanju sem imela Luko, pa tudi doma je bil Luca, tako da ni bilo kakšnih čudnih okoliščin," je priznala in v smehu še dodala: "Nihče ni zameril, kamorkoli sem šla, je bil Luka."

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KOMENTARJI3

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Amor Fati
03. 06. 2026 11.01
Zanimivo je predvsem to, kako hitro čas leti, spomini pa ostajajo 😉
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0 0
asdfghjklč
03. 06. 2026 11.00
Ta serija je (bila) zelo dobra. Veliko sem se presmejal do solz, predvsem na račun zrnca.
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0 0
RR7
03. 06. 2026 10.44
Super novička. Taka lahkotna. Brezvezna. Ne rabiš nič razmišljat.
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+0
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