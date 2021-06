Katarina Uplaznik iz Masterchef Slovenija pričakuje prvega otroka

"Sam trenutek zaroke pa je kvalitete, kakršne je, saj naju je dragi Anže Skaza ujel na kamero, v fitnesu pa je bilo temno, samo v soju sveč. Zaročil me je na moj rojstni dan. Bilo mi je sumljivo, da bi se tako trudil s presenečenjem samo za rojstni dan, saj sem dobila navodila z lokacijo, kako naj bom oblečena, da bo za jesti, ni mi izdal popolnoma nič, kje je že cel dan in kaj počne. Tako sem vedela in sem svoj prstan že pred vstopom prestavila na drugo roko. Ko se je spustil na kolena, sem se - meni značilno - začela “režati”, pogledala prstan in rekla ja, ter se tudi sama spustila na kolena, da “revež” ne bo sam. Zaročil me je v fitnesu, kjer se je vse začelo," nam je zaupala Katarina in dejala še: "Zanimivo je, da sem si kakšni dve leti nazaj predstavljala najino zaroko in tudi sama sem si jo zamišljala v funkcionalni dvorani."