Kataya predstavlja izrazni ples: To je moj umetniški prispevek

Kataya, slovenska pevka, ki smo jo v četrti sezoni šova Zvezde plešejo videli le enkrat, saj je bila sezona kasneje odpovedana zaradi pandemije, ne more brez glasbe in plesa. Zdaj predstavlja nov video, v katerem je zaplesala na svojo pesem Supersonic Woman. "Video je moj umetniški prispevek in vizualna podoba moji pesmi, ki govori o sledenju svojemu notranjemu glasu." Dodala je, da si že več let želi posneti 'impro izrazni ples', saj je to "ples, kjer daš nekaj iz sebe in ne potrebuješ koreografije ali plesnega predznanja".