Kataya uresničila svoje najstniške sanje

Kataya , ki smo jo kot imitatorko spremljali v drugi sezoni šova Znan obraz ima svoj glas, se je v zadnjem letu intenzivno posvečala pisanju knjige . Kot pravi, je začutila, da je letos, zaradi vsega dogajanja in energij, pravi čas, da ljudem ponudi svoje prvo avtorsko delo. "Že od svojega 16 leta vem, da bom pisateljica, samo nekaj lekcij je bilo potrebnih, da lahko preko papirja in ostalih medijev pomagam drugim na poti prebujenja in na splošno življenjskih naukov. Knjiga je napisana kot nekakšen učbenik življenja, z rdečo nitjo duhovnosti. V knjigi bralcu želim bolečino, ne sreče, saj brez bolečine ne moreš občutiti sreče in tudi je ne znaš ceniti, niti ne boš vedel, kaj to je. Vsebuje mnogo vaj, ki sem se jih intuitivno naučila sama, povezala sem hermetične zakone z intuitivnimi uvidi ter bralcu predstavila svoje metode reševanja izzivov v življenju. Na neki točki sem bila zelo samo destruktivna in bralcu razložim, kako pomembno je imeti se rad ne glede na videz, na to kdo te ima rad in iz kje si, sam sebe moraš imeti najraje. In ker se nisem imela rada, sem se lahko naučila dobesedno kaj pomeni imeti se rad absolutno, brezpogojno, ko sprejmeš vse delčke sebe, predvsem tiste, ki si jih ne priznaš, temačnejše. V knjigi opišem, zakaj se dobrim ljudem lahko dogajajo slabe stvari in še in še," je o novem projektu povedala Kataya, ki ga je poimenovala Vrnitev k sebi .

"Dolgo časa nisem vedela kakšen bo naslov knjige, ki se je dejansko pisala kar sama. Potem, ko je bila proti koncu, sem uporabila metodo iz knjige, ki jo tudi opišem, in sem vedela, kakšen mora biti naslov knjige. Letos smo bili vsi prisiljeni ostati sami s sabo, v karanteni, dobesedno in metaforično. Iti smo morali vase. In moja knjiga govori o bistvu naše duše, kdo smo, kam gremo in kaj je naš potencial. Zato sem jo naslovila Vrnitev k sebi, saj se skozi življenje vračamo k sebi, skozi lekcije in izkušnje spoznavamo nove plasti sebe in jih luščimo, in se vračamo domov, k sebi. Ugotovimo, kdo smo," opišeproces ustvarjanja.

"Knjiga je izliv multidimenzionalne duše, ki jo imamo mi vsi. Ko sem se začela vračati k sebi sem začela doživljati intuitivne uvide in potem sem skozi dvoletno obdobje imela terapije s sedaj zelo znano duhovno vodičkoElizabeth April, ki me je pripeljala bližje k sebi in vsa spoznanja sem prelila na papir. To mi je bilo tudi napovedano, vsi smo namreč tukaj, da drug drugemu obogatimo življenja kolikor je v naši moči in ta knjiga je moj prispevek, za začetek, k temu. V knjigi boste našli vaje za kvantne preskoke, krepitev intuicije, resnico o zakonu privlačnosti in zakaj v večini ne deluje in vsi ti nauki so prepleteni z mojimi zgodbami ter vajami, ki izhajajo iz tega. Knjiga nabita z informacijami."