Kateri dogodki v svetu znanih so najbolj zaznamovali leto 2021?

Leto 2021 je bilo pestro tako na domačih kot na tujih tleh. V svetu kulture in popkulture so odmevali številni dogodki: od odstopa Igorja Samoborja z mesta ravnatelja ljubljanske drame do Britney Spears, ki je končno dočakala svobodo. Nekatere odmevne zgodbe so svoj epilog že dobile, druge se bodo nadaljevale v prihodnje leto. Sprehodimo se po vseh, ki so najbolj zaznamovale svet znanih. Ta je namreč tudi letos poskrbel za dramo, zabavo in blišč, hkrati pa osvetlil številne pomembne problematike.

Pri nas: spolno nadlegovanje, propadajoča Drama in združenje medijskih hiš V začetku leta 2021 je odmevala težka, a pomembna tema – spolno nasilje nad ženskami – ki jo je spremljala zahteva po koraku naprej. Gibanje #MeToo je z izpovedjo Mie Skrbinac v začetku februarja doseglo slovenska tla pod geslom 'Nisi sama'. Slovenska igralka je spregovorila o psihičnem in fizičnem nasilju, ki ga je trpela med študijem na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, kasneje pa je na Univerzi v Ljubljani vložila tudi uradno prijavo spolnega nadlegovanja zoper igralca in zdaj že bivšega profesorja igre Matjaža Tribušona. Avgusta so domnevnega storilca ovadili policisti, državnotožilska odločitev pa za zdaj še ni bila sprejeta. Kljub temu, da bo morala zgodba na svoj epilog še počakati, je Mijino priznanje v javnosti sprožilo burne odzive. V bran so ji stopili številni igralski kolegi, ki so njeno pogumno dejanje podprli in se strinjali, da morajo biti odgovorni kaznovani.

Igor Samobor je prejšnji mesec nepričakovano odstopil.

Igralske vode je novembra znova razburkal Igor Samobor, ki je nepričakovano odstopil z mesta ravnatelja Drame. Kot razlog je navedel odklonilen odnos ministra za kulturo Vaska Simonitija do prenove stavbe, ki je že več let v slabem stanju in posledično nevarna za delo. Njegova poteza je presenetila tako ljubitelje gledališča kot gledališki ansambel Drame, vsi pa se strinjajo, da je stavba potrebna takojšnje prenove. "Mi smo na pol v smrtni nevarnosti prav vsakič, ko stopimo na oder," je resnost zadeve za naš portal komentiral igralec Bojan Emeršič. Na Samoborjev nepreklicni odstop s položaja se je odzval tudi minister Simoniti, ki je očitke o zamudah in zapletih pri projektu zanikal ter zagotovil, da bo postopek obnove kulturnega hrama nadaljeval.

Poleg odmevnih dogodkov z gledaliških odrov je bilo leto 2021 v Sloveniji prelomno tudi za svet televizije. Prvič v zgodovini sta se združili dve največji medijski hiši v Sloveniji, POP TV in RTV Slovenija. V iskanju izhoda iz zdravstvene, družbene in psihološke krize, ki jo je povzročil covid-19, s katerim se borimo že skoraj dve let, je nastal projekt Skupaj naprej. Televizijski hiši sta dokazali, da je možno preseči delitve, sodelovati in stopiti skupaj za našo boljšo prihodnost, skrbno izbrani gostje – šest strokovnjakov z različnih področij – pa so podali svoj pogled na krizo, s katero se soočamo, in iskali odgovore, kako ustvariti boljši jutri.

Skupaj naprej je bil za slovenski medijski prostor zgodovinsko pomemben projekt.

V javnosti so poleg resnih odmevale tudi lahkotnejše teme. Naša najboljša kolesarja sta poleg športnih zmag slavila tudi na ljubezenskem področju. Primož Roglič se je oktobra poročil z dolgoletno partnerico Loro Klinc, Tadej Pogačar pa je mesec prej svojo punco Urško Žigart, prav tako kolesarko, zaprosil za roko. Žal pa se za vse športnike v ljubezni ni tako dobro izšlo – septembra je namreč slovensko javnost presenetila novica, da se Goran Dragić po osmih letih zakona ločuje od žene Majo. Skupno pot sta končala tudi najbogatejša Slovenca, Iza in Samo Login, ki sta na družbenih omrežjih sporočila, da sta se zasebno razšla, a ostajata poslovna partnerja. Slovenski glasbeniki so prestali še eno leto, polno ukrepov zoper širjenje koronavirusa, zaradi katerih so morali prestaviti številne koncerte. Kljub temu pa je mlada zasedba Joker Out konec oktobra poskrbela za enega izmed najbolj nepozabnih koncertov letošnjega leta, ko je s svojim prvim studijskim albumom Umazane misli razprodala kar dva koncerta v Cvetličarni.

Na tujem: svoboda, rekvizitna pištola, kraljeve drame in Prijatelji Na tujem je letošnje naslovnice revij o popkulturi najpogosteje polnila princesa popa Britney Spears. Gibanje #FreeBritney je po več letih borbe za pevkino svobodo končno doseglo svoj namen, svoj vrhunec pa je doživelo junija, ko je zvezdnica prekinila svoj dolgoletni molk in na sodišču spregovorila o zatiralnem skrbništvu svojega očeta, ki je imel 13 let nadzor nad njenimi življenjskimi, poslovnimi in finančnimi odločitvami. Gibanje za Brinteyjino svobodo je dodatno spodbudil dokumentarni film New York Timesa z naslovom Zgodba Britney Spears, ki je ponudil vpogled v seksualizacijo, manipulacijo in ponižanje, ki jih je pevka trpela na vrhuncu svoje kariere. Prizadevanja javnosti, podpornikov, oboževalcev in pevke same so septembra obrodila sadove, saj je sodišče prekinilo skrbništvo nad njenim premoženjem in nad njo samo. Britney bo tako v novo leto stopila kot svobodna oseba.

Britney Spears je v letu 2021 polnila naslovnice.

Medtem ko je princesa popa skupaj s svojimi oboževalci proslavljala ponovni nadzor nad svojim življenjem, je filmske ustvarjalce pretresla tragična novica o incidentu na snemanju filma Rust. Igralec Alec Baldwin je namreč do smrti ustrelil direktorico fotografije Halyno Hutchins in poškodoval režiserja Joela Souza. Policisti in preiskovalci še vedno raziskujejo in sestavljajo delčke dogajanja tistega usodnega dne, v javnosti pa so po nesreči spregovorili številni vpleteni – od orožarke, ki je bila na snemanju odgovorna za orožje, do Baldwina samega. Ta je v nedavnem intervjuju zanikal krivdo in dejal, da se je pištola v njegovih rokah sprožila sama, kako se je v njej znašel pravi naboj, pa mu ni jasno. Kot producent vesterna se je otepel vseh kritik na račun pomanjkanja varnosti na snemanju, za katero po mnenju nekaterih članov filmske ekipe ni bilo dovolj dobro poskrbljeno. Na ugotovitev, kdo govori resnico in kje se je resnično zalomilo, bomo morali počakati (najmanj) do naslednjega leta. Huda tragedija je letos zaznamovala tudi glasbeno industrijo. Na teksaškem koncertu raperja Travisa Scotta je v stampedu umrlo deset ljudi, več sto pa se jih je poškodovalo. Nesreča se je zgodila na festivalu Astroworld, ko je začela množica glasbenih navdušencev med koncertom vse bolj pritiskati proti odru, nato pa je med ljudmi izbruhnila panika. Travis je v prvem intervjuju po incidentu dejal, da se dogajanja pod odrom ni zavedal, kaj se je zgodilo med njegovim nastopom, pa so mu sporočili šele, ko je bilo tega konec. Od takrat se proti zvezdniku in podjetju LiveNation, ki je dogodek organiziralo, vrstijo večmilijonske tožbe, Scott pa se je ponudil, da pokrije stroške pogrebov, a je polovica družin žrtev gesto zavrnila.

Za najodmevnejši intervju sta poskrbela princ Harry in Meghan Markle.

Televizijskim privržencem je Oprah letos dokazala, da je še vedno kraljica pogovornih oddaj. Poskrbela je namreč za enega izmed najbolj šokantnih intervjujev v letu 2021, v katerem sta princ Harry in Meghan Markle očrnila kraljevo družino. Legendarni voditeljici sta razkrila številne neprijetne podrobnosti, najbolj pa je izstopala izjava, da je britansko družino skrbelo, kakšne polti bodo njuni otroci. Intervju je v javnosti dvignil ogromno prahu – neizprosni britanski mediji so njune trditve označili za 'izjemno nesramne', medtem ko so številni zvezdniki zakoncema stopili v bran. Uradno izjavo je podala tudi razžaloščena kraljica Elizabeta II., ki je zapisala, da njune obtožbe jemlje zelo resno, zato jih bo kraljeva družina zasebno obravnavala.

V letu 2021 so se na male ekrane vrnili Prijatelji, a zgolj člani glavne igralske zasedbe, ki se v posebni epizodi niso prelevili v znane like, ampak so zgolj obujal spomine na snemanje. S tem so vsaj delno potešili želje številnih oboževalcev, ki so jih več let prosili, naj se spet zberejo na kupu. Podobno zadovoljstvo so občutili tudi oboževalci serije Seks v mestu, le da so ti po dveh filmih dobili še nadaljevanje zgodbe v obliki serije. Obe ponovni združitvi sta v javnosti vzbudili medle odzive, a to njunih privržencev ni odvrnilo od tega, da se ne bi spet potopili v svet svojih najljubših televizijskih likov, kar je bil konec koncev tudi cilj ustvarjalcev, ki so bili z gledanostjo obeh serij zagotovo več kot zadovoljni.

Igralci serije Prijatelji so v posebni epizodi obujali spomine na snemanje.