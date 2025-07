Kateri modni kosi so po mnenju Melani Mekicar večna klasika?

"Brezčasna eleganca so najbrž minimalistični kosi. Se pravi kakšen blazer, sako, bela srajca vedno, dobre hlače tiste na rob, dobre kavbojke. Pa potem včasih kaj res kičastega zraven, kakšni čudni čevlji," nam je zaupala igralka Katarina Čas, igralka Melani Mekicar pa dodala: "Nekaj takega kar, če vidiš fotografijo, ne veš, ali je fotografija od letos, od lani, ali pa izpred 30, morda 40 let."

In iz teorije v prakso. Novinarka Anastasija Jović se je sprehodila po izložbenem prostoru, kjer je Melani in Kaji Muhič Karba postavila izziv - najti elegantno opravo iz klasičnih kosov."Telovniki. So stvar in poletja, jeseni, zime, vseh letnih časov. Zraven pa ujemajoče hlače - s kompletom nikoli ne moreš zgrešiti," je izbrala Melani, Kaja pa je izbrala krilo in majico: "Malo bolj ohlapno in to bi nosila, recimo, poleti na koktejl ali pa v pisarno v službo, kamorkoli."

In prav to je slogan nove kolekcije: from work to dinner oziroma iz pisarne na večerjo. Kako to elegantno izpeljati?"Že čez dan pisarniške hlače, takšne malo široke in če imam čez dan majico, si za večer potem samo zamenjam z brezrokavnikom," je svetovala Melani, Kaja pa zaključila: "Pa tudi čevlje menjaš iz superg v petke."

"s.Oliver Black Label Pop-up Box je del velike evropske turneje," pa je o dogodku povedala Špela Stropnik, predstavnica marketinga s.Oliver Slovenija. Razkrila je, da je Box prepotoval številna evropska mesta, da se je ustavil v Mariboru, pa ni naključje, saj je štajerska prestolnica dom trgovine s.Oliver, tam je namreč uprava in takoimenovani showroom za celotno regijo. "Danes so tukaj kolekcije, ki jih lahko stranke kupijo, smo si pa drznili tudi pogledati prihodnje kolekcije in kaj prinaša jesen."