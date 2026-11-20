Domača scena
Kateri naši estradniki imajo pisateljsko žilico?
Tanja Žagar in duhovnik Martin Golob sta le dva med znanimi Slovenci, ki so prepričani, da je knjiga neprimerno boljša zabava kot igralna konzola. Poglejmo, kateri naši estradniki imajo pisateljsko žilico. Z njimi je klepetal naš novinar Aleksander Pozvek.
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