Kateri znani obrazi dihajo in živijo za nogometni klub Celje?

Te dni vse poti vodijo v Celje. Na razprodanem Stadionu Z'dežele se bodo nocoj namreč Celjani v povratni tekmi kvalifikacij pomerili s Slovanom iz Bratislave. Prva tekma na Slovaškem se je končala z 1:1, zato je pred več kot 11.000 gledalci vse še povsem odprto, vzdušje pa temu primerno naelektreno.

Tja se je podal tudi novinar Aleksander Pozvek, ki so ga toplo sprejeli številni znani obrazi in zagrizeni navijači Celja. Kako občutijo ozračje pred tekmo? "Tudi mene daje ta nemir pred tekmo, konec koncev kot ljubitelj nogometa, kot celjan, kot avtor himne in nenazadnje kot zgodovinar. Vedno bolj se zavedam pomembnosti tega večera in te tekme," je bil iskren Tone Kregar iz skupine Mi2, avtor klubske himne.