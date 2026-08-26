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Domača scena

Kateri znani obrazi dihajo in živijo za nogometni klub Celje?

Celje, 26. 08. 2026 20.18 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A. J. Aleksander Pozvek
Darja Gajšek

"Na tekmo gre taprav Celjan, staro in mlado, na čelu župan" tako pa pravi himna Nogometnega kluba Celje. Danes pa je ta verz postal resničnost. Evforija ob zgodovinski tekmi nogometašev Celja je zajela celotno mesto tudi številne znane obraze. Aleksandra Pozveka so v Celju sprejeli Tone Kregar iz skupine MI2, sicer tudi avtor klubske himne, ter glasbenici Darja Gajšek in Martina Švab.

Te dni vse poti vodijo v Celje. Na razprodanem Stadionu Z'dežele se bodo nocoj namreč Celjani v povratni tekmi kvalifikacij pomerili s Slovanom iz Bratislave. Prva tekma na Slovaškem se je končala z 1:1, zato je pred več kot 11.000 gledalci vse še povsem odprto, vzdušje pa temu primerno naelektreno.

Tja se je podal tudi novinar Aleksander Pozvek, ki so ga toplo sprejeli številni znani obrazi in zagrizeni navijači Celja. Kako občutijo ozračje pred tekmo? "Tudi mene daje ta nemir pred tekmo, konec koncev kot ljubitelj nogometa, kot celjan, kot avtor himne in nenazadnje kot zgodovinar. Vedno bolj se zavedam pomembnosti tega večera in te tekme," je bil iskren Tone Kregar iz skupine Mi2, avtor klubske himne.

Tone Kregar
Tone Kregar
FOTO: POP TV

Če bo zvečer obveljal verz iz himne, bo na stadionu res taprav Celjan – od najmlajših do najstarejših. In vsi z isto željo: da Celje nocoj napiše novo poglavje slovenske nogometne zgodovine. če Celje izloči Slovan, bo postalo šele drugo slovensko moštvo, ki se je uvrstilo v ligaški del Lige prvakov – pred njim je to uspelo le Mariboru. 

Domače moštvo podpirata tudi glasbenici in radijki Darja Gajšek in Martina Švab: "Celje je prevzela totalna evforija in ne samo celje ampak kar celotno Slovenijo"

Darja Gajšek
Darja Gajšek
FOTO: POP TV

Kako navijajo? Znajo ohraniti mirne živce, jih izda glas? "Vsakič ko se kak kot izvaja ali avt blizu gola sem kar živčna in kar stran gledam in kar stran gledam in sedim tako da bo danes stresnih 90 minut," je bila iskrena Darja. "Jaz samo upam da bom obdržal glas ker imam žejutri nastop," pa je zaključil Tone.

Tone Kregar Darja Gajšek Martina Švab Celje tekma

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