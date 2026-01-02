Kateri znani Slovenci bodo letos praznovali okrogli rojstni dan?

Katarina Čas, ki se je rodila 23. septembra 1976, je več let živela in delala v ZDA, kjer je med drugim zaigrala v kriminalni črni komediji Volk z Wall Streeta iz leta 2013, ki jo je režiral Martin Scorsese, dve leti kasneje pa v filmu Danny Collins režiserja Dana Fogelmana. V prvem je nastopila ob znanih igralcih Leonardu DiCapriu, Jonahu Hillu in Margot Robbie, v drugem pa z eno največjih zvezd v filmski umetnosti Alom Pacinom. Doma je med drugim znana po igri v humorni seriji Ja, Chef! in mladinskem filmu Gajin svet 2.

Katarina Čas FOTO: Ana Gregorič

Pionir elektronske glasbe DJ Umek s pravim imenom Uroš Umek bo okrogli jubilej praznoval 16. maja. Njegov prepoznavni slog združuje energične ritme, tehnično dovršenost in inovativne produkcijske prijeme, ki so mu prinesli mednarodno priznanje. Poleg produkcije je Umek znan po svojih energičnih nastopih na največjih svetovnih festivalih in klubih. Ustanovil je več založb, med katerimi izstopa 1605, ki velja za eno vodilnih techno založb na svetu. Abrahama bosta letos med drugim dočakali tudi gledališka in filmska igralka Maša Derganc, ki nastopa v filmih, na radiu in televiziji ter sinhronizira risanke, ter pevka Natalija Verboten, znana po skladbah Dva policaja, Zate na Triglav, Pravi kavboj in Ko te zagrabi. Prva bo praznovala 30. marca, druga pa 12. decembra.

Natalija Verboten FOTO: Luka Kotnik

Prepoznaven glas zasedbe Šank Rock, Matjaž Jelen, bo 60 let praznoval 26. februarja. Na silvestrovo je skupina nastopila v Kopru, kot je razvidno na njihovi spletni strani, pa jih v prvih mesecih novega leta čaka še kar nekaj koncertov. Režiser, scenarist in igralec Jan Cvitkovič, ki je napisal in režiral več nagrajenih celovečernih in kratkih igranih filmov, bo enako obletnico praznoval 20. septembra. Med številnimi nagradami, ki jih je prejel, so lev prihodnosti leta 2011 na filmskem festivalu v Benetkah za film Kruh in mleko, za film Odgrobadogroba je med drugim prejel glavni nagradi žirije na festivalih v Torinu in Cottbusu ter za film Šiška Deluxe nagrado občinstva na festivalu v Cottbusu.

Matjaž Jelen (tretji z leve) in zasedba Šank Rock FOTO: Marko Delbello Ocepek

60 let bo praznovala tudi gledališka in filmska igralka Lučka Počkaj, rojena 30. decembra 1966. Od leta 2003 je članica Slovenskega ljudskega gledališča Celje, kjer je v zadnjih letih nastopila v gledaliških igrah Pet kraljev režiserke Livije Pandur in Druga priložnost režiserja Luke Marcena. Svetovni popotnik, novinar, pisec in fotograf Zvone Šeruga bo 70 let praznoval 19. maja. Med drugim je prepotoval Andoro, Portugalsko, Španijo, Finsko, Bolgarijo in Maroko ter z ženo Romano nedavno izdal knjigo Brez voznega reda: Po stranskih poteh Evrope. Enak jubilej bo 19. decembra praznoval tudi igralec Pavle Ravnohrib, ki je sodeloval z radiem, igral v številnih filmih in imel glavno vlogo v televizijski nadaljevanki Prešeren, mlajši gledalci pa ga poznajo tudi kot dolgoletnega voditelja otroškega kviza Male sive celice.

Oto Pestner FOTO: Miro Majcen

Že 4. januarja pa bo 70 let dopolnil pevec Oto Pestner. Vrsto let je nastopal kot član New Swing Quarteta in ob tem gradil še samostojno kariero. Za seboj ima bogato kariero od nastopanja na festivalih in televiziji do sodelovanj v tujini, med drugim z Oliverjem Dragojevićem. V zadnjih letih pogosto nastopa s pevcem in pianistom Urošem Perićem. Pred svojim 80. življenjskim jubilejem pa sta igralki Marijana Brecelj in Milena Zupančič. Prva bo v novo desetletje vstopila 8. junija, druga 18. decembra. Brecelj je ustvarila več kot sto gledaliških vlog v razponu od komičnega do tragičnega žanra, več kot 50 vlog v celovečernih filmih in televizijskih nadaljevankah, bogat opus pa je oblikovala tudi kot interpretinja radijskih iger. Med drugim je nastopila v televizijskih serijah Moji, tvoji, najini in Reka ljubezni.