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Kateri zvezdniki sledijo Dončiću na Instagramu?

Los Angeles, 21. 08. 2026 13.57 pred 30 minutami 1 min branja 2

Avtor:
E.M.
Znani, ki sledijo Dončiću

Ne le te dni po Sloveniji, Luki Dončiću oboževalci sledijo vsepovsod, tudi na družbenem omrežju Instagram. In med skoraj 11 milijoni sledilcev, s katerimi se lahko pohvali slovenski košarkarski as, niso zgolj "navadni smrtniki". Sledijo mu tudi odmevna hollywoodska imena, pa zvezdniki iz glasbenih voda in športnih vrst. Kdo vse je kliknil na gumb 'sledi'?

Začnimo s športnimi kolegi. Našemu Luki Dončiću na Instagramu sledi nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo. Med sledilci so tudi nogometaši Sergio Ramos, Jude Bellingham in Luka Modrić ter tenisač Carlos Alcaraz

Dončiću sledi tudi nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo.
Dončiću sledi tudi nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo.
FOTO: AP

Med športnimi legendami je moč najti tudi Dončićevega dobrega prijatelja Novaka Đokovića, pa Shaquilla O'Neala in LeBrona Jamesa. Luki sledi tudi Travis Kelce, zvezdnik lige NFL in novopečeni soprog Taylor Swift. Pa nogometna zvezdnika Kylian Mbappé in Neymar.

Nič kaj manj skromen ni seznam hollywoodskih imen, ki na Instagramu sledijo Slovencu in bodo v teh dneh videli lepote Slovenije, ki jih bo košarkar delil na spletu. Med slavnimi imeni so raper Snoop Dogg, pop zvezdnik Justin Timberlake, oskarjevka Jennifer Hudson, raper Jack Harlow, igralka Madelyn Cline in voditelj Jimmy Kimmel. Na seznamu sledilcev ta tudi igralec in glasbenik Jamie Foxx ter igralec Mark Wahlberg.

Med sledilci je tudi Severina.
Med sledilci je tudi Severina.
FOTO: Bobo

Dončiću sledijo tudi številni slovenski znani obrazi ter slavna imena širše balkanske regije. Med njimi so tudi Severina, Breskvica, Aleksandra Prijović in Petar Grašo. Ter, seveda, številni drugi.

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KOMENTARJI2

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Mosquito
21. 08. 2026 14.28
A mu sledim jst? Ne.
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0 0
obožeobože
21. 08. 2026 14.08
Severin a tudi meni!
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-1
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