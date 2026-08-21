Kateri zvezdniki sledijo Dončiću na Instagramu?

Začnimo s športnimi kolegi. Našemu Luki Dončiću na Instagramu sledi nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo . Med sledilci so tudi nogometaši Sergio Ramos , Jude Bellingham in Luka Modrić ter tenisač Carlos Alcaraz .

Med športnimi legendami je moč najti tudi Dončićevega dobrega prijatelja Novaka Đokovića, pa Shaquilla O'Neala in LeBrona Jamesa. Luki sledi tudi Travis Kelce, zvezdnik lige NFL in novopečeni soprog Taylor Swift. Pa nogometna zvezdnika Kylian Mbappé in Neymar.

Nič kaj manj skromen ni seznam hollywoodskih imen, ki na Instagramu sledijo Slovencu in bodo v teh dneh videli lepote Slovenije, ki jih bo košarkar delil na spletu. Med slavnimi imeni so raper Snoop Dogg, pop zvezdnik Justin Timberlake, oskarjevka Jennifer Hudson, raper Jack Harlow, igralka Madelyn Cline in voditelj Jimmy Kimmel. Na seznamu sledilcev ta tudi igralec in glasbenik Jamie Foxx ter igralec Mark Wahlberg.