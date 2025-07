Kdaj je v Sloveniji nastal prvi 'selfie'?

Za selfie sta potrebna le ena roka in telefon, zato jih objavljajo vsi, od predsednikov do vplivnežev, od najslavnejših hollywoodskih igralcev, do povsem običajnih novinarjev. Koliko časa pa je za prvi slovenski selfie porabil Janez Puhar? Prvi slovenski fotograf je res bil človek mnogih talentov, leta 1842 je namreč moral za selfie obvladati fiziko, kemijo, matematiko, biti spreten mizar in vse to popolnoma brez pomoči umetne inteligence.

Kako je posnel prvi slovenski selfie, izveste v prispevku.