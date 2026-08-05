Kdaj si znani obrazi ekipe Talentov uspejo vzeti trenutek zase?

Kdaj si v svojem polno zasedenem urniku znani obrazi ekipe šova Slovenija ima talent pravzaprav sploh lahko vzamejo trenutek zase? "Takrat, ko imam v dnevu prosto. Ponavadi imam neko jutranjo zadevo pa neko večerno zadevo, tako da tam vmes probam to stlačit, ampak če je zares lepo vreme, potem grem pač ven," je dejala voditeljica Slovenija ima talent, Melani Mekicar. "Moj dan je malo drugačen, jaz imam večino obveznosti proti večeru, takrat je največ nastopov pa vse to, tako da jaz imam ta čas zase dopoldne. Jaz se zbudim pa imam rad zelo, zelo nežno jutro. Kaj pogledam, preberem in probam, da vse sestanke premaknem vsaj na ob 11.00, če se da," je povedal voditelj Slovenija ima talent Sašo Stare.

Na fizično aktivnost, s katero nabereta moči za nove izzive, pa prisegata žiranta Borut Pahor in Alya. "Moj čas je čas športa. To je sigurno čas, ki si ga redno vzamem in si ne pustim, da bi postal suženj tega, da si ga ne bi mogel. In če si ga ne in se zgodi, tudi zdaj med snemanji, ko sem potoval in se hitro vrnil in hitro snemal, to ni najboljše, ker potrebujem to dozo rekreacije, da sem fit," je dejal Pahor.

"Ja, jaz sem tudi zelo za šport, prihajam iz športne družine in to mi je v krvi, tako da redno skrbim tudi, da sem dovolj na zraku, da naredim neke vadbe, ker v bistvu mi to zbistri glavo, ker imam večji fokus," je dodala Alya.