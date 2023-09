Katera bo prejela naslov Miss Slovenije 2023?

Nika Šalamon zase pravi, da je preprosta in radovedna punca, ki se v življenju ne boji padcev, saj verjame, da si le tako lahko v ravnovesju z vzponi. 22-letna Nina Kokot je študentka kozmetike, ki ji v življenju največ pomenijo dobri medsebojni odnosi. Špela Godvajs je 25-letna Prekmurka, ki dela kot medicinska sestra, poleg svojega poklica pa obožuje tudi ličenje. Odbojkarica Alida Tomanič je stara 19 let, poleg športa pa zelo rada tudi poje in se ukvarja z glasbo. 22-letna Andjela Jakimovska si želi v prihodnosti ustanoviti lastno podjetje, njen steber navdiha pa so družina in prijatelji. Ava Domina Zamuda je po srcu športnica, po duši pa umetnica, samo sebe pa bi opisala kot ognjevito in kreativno. 19-letna Nada Hejja večino svojega prostega časa posveti šivanju elegantnih oblek, v prihodnosti pa se vidi kot modna oblikovalka. Tijana Bektašević je nogometašica, ki se preizkuša tudi v trenerskih vodah, zelo rada pa svoje misli ujame v kratke pesmice. Ines Marjetič je bodoča pravnica, ki se zaradi dejstva, da je rojena na pustni torek, že vse življenje spoprijema z vzdevkom šema. 26-letna Aleksandra Matan je diplomirana inženirka lesarstva, ki poleg ustvarjanja z lesom zelo rada tudi poje. 20-letna Ana Ivanc si želi postati organizatorka dogodkov in načrtovalka porok, a se zaveda, da jo do tja čaka še dolga pot vzponov in padcev. 22-letna Pika Kenda je v življenju preizkusila vse od glasbe in plesa do raznih športov, a se je najbolj našla v delu z ljudmi.