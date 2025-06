Kdo bo novi evropski prvak? Izid napovedala priljubljena slonica

Finale Lige prvakov bomo v soboto, 31. maja, v živo prenašali na POP TV.

Kdo bo zmagovalec na sobotnem finalu Lige prvakov med milanskim Interjem ali pariškim PSG-jem? To vprašanje smo tokrat zastavili slonici Gangi , legendi ljubljanskega živalskega vrta. Pred slonico, ki v letošnjem letu praznuje 50. rojstni dan, so oskrbniki postavili dve škatli.

Kdo ima večje možnosti za zmago?

Kot pojasnjuje športni novinar in komentator Božidar Bulat, pa je na stavnicah, nasprotno, favorit PSG, kar gre pripisati predvsem 'izvrstni formi v drugi polovici sezone'. "Osvojili so že francoski pokal in so v veliko boljši formi kot milanski Inter. Ta nima še nobene lovorike v tej sezoni, pa čeprav je veljal za favorita za naslov italijanskega prvaka in za naslov prvaka v italijanskem pokalu. Skratka, PSG je favorit, k temu, da je bližje zmagi, se nagiba tudi moje mnenje," je povedal Bulat.

Ob tem pa kljub vsemu ne gre pozabiti, da je Inter izkušeno moštvo, ki skupaj pod istim trenerskim vodstvom igra že nekaj let. "Inter se je že trikrat okitil z naslovom evropskega prvaka, PSG pa na svoj naslov še čaka," je še dejal.